Gafferunfall? Vier Fahrzeuge müssen nach Unfall auf A7 abgeschleppt werden

Auf der A7 in Richtung Ulm ist am Dienstagvormittag ein Lastwagen in zwei weitere Sattelzüge gekracht. Die Autobahn ist seither voll gesperrt. Auf der Gegenseitige in Richtung Würzburg ereignete sich ebenfalls ein Unfall. Dort prallte ein Lastwagen in einen Wohnwagen. Die Straße ist einspurig gesperrt. Vier Fahrzeuge und der Wohnwagen müssen geborgen und abgeschleppt werden.

Die Rettungskräfte sind über Stunden im Einsatz. Feuerwehr, Polizei, DRK und Notarzt waren vor Ort. (Foto: Kreisfeuerwehrverband Heidenheim)

„Zwei Sattelzüge standen im Stau. Ein dritter ist zuerst in den hinteren, dann noch in den vorderen Lkw geprallt“, sagt die Pressesprecherin des Präsidiums Ulm, Claudia Kappeler. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. „Die Feuerwehr musste den Mann rausschneiden“, sagt sie weiter. Einer der beiden anderen Lkw-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt, der dritte blieb unverletzt. Er konnte mit seinem Lastwagen bis Giengen weiterfahren. An den Lkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 210 000 Euro.

Auf der Gegenseite in Richtung Würzburg ist ein Autofahrer, der einen Wohnwagen angehängt hatte, langsamer geworden. „Ein Lkw hat das zu spät bemerkt. Er hat zwar noch gebremst, ist aber aufgefahren“, so Kappeler. Der Wohnwagen wurde dabei komplett zertrümmert. Die beiden Insassen des Autos, ein 69-jähriger Mann und seine 66-jährige Beifahrerin, wurden leicht verletzt.

Gafferunfall ist bislang reine Spekulation

Am Fahrzeug und dem Wohnwagen ist laut Kappeler ein Schaden von rund 25 000 Euro, am Lastwagen ein Schaden von rund 70 000 Euro entstanden. Alle fünf Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Ob es sich bei dem Auffahrunfall, bei dem der Autofahrer mitsamt Wohnwagen und der Lkw beteiligt waren, um einen Gafferunfall handelt, ermittelt die Polizei. „Das ist bislang noch reine Spekulation“, sagt Kappeler.

Wie lange die Straßen noch gesperrt bleiben, ist bislang nicht bekannt. „Auch das könnten wir nur spekulieren“, so die Pressesprecherin.

