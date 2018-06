„Gacho“ hilft bei Therapie von Kindern

Der achtjährige Spanische Wasserhund „Gacho“ hat diese Woche im Mittelpunkt einer Pressekonferenz in der Aalener Kinderklinik gestanden. Nicht nur, weil der haarige Vierbeiner so manch ein Kunststückchen vorführen kann, sondern vor allem, da er kranken Kindern indirekt hilft, schneller wieder gesund zu werden.

Solcherart tiergestützte Therapie wurde vor allem durch den erfolgreichen Einsatz von Tieren in Alten- und Pflegeheimen bekannt. Unter tiergestützter Therapie verstehe man eine zielgerichtete Intervention, in der das Tier als Begleiter von Therapeuten in einem Behandlungskontext eingesetzt werde, erläutert Prof. Achim Freihorst. „Wir machen hier keine Wellness“, betonte der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Ostalb-Klinikum, um hervorzuheben, dass die tiergestützte Therapie nachweislich Heilungsprozesse fördere.

Angestoßen wurde die neue Therapieform vom Verein „Aufwind“, der mit vergleichbaren Angeboten unter anderem in Förderschulen, Kindergärten, Alten- und Behindertenheimen und weiteren Einrichtungen vertreten ist.

Pädagogisches Personal

Vereinsvorsitzender Wilhelm Schiele lobte die positive Ausstrahlung von Tieren auf Kinder. Mit seinem Bauernhof leiste der Verein diesbezüglich Pionierarbeit. Mitgetragen wird das neue Angebot in der Kinderklinik von den „Freunden der Kinderklinik“. Der Förderverein habe sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeit der Kinderklinik zu unterstützen, zur Verbesserung der Aufenthalts- und Behandlungsbedingungen beizutragen sowie um Verständnis für die Belange kranker Kinder und deren Familien zu werben, so die Vorsitzende Claudia Köditz-Habermann. In der tiergestützten Therapie sieht sie ein probates Mittel, kranke Kinder zu erreichen und zu fördern.

Die tiergestützte Therapie werde von qualifiziertem Personal mit pädagogischem und therapeutischem Hintergrund angeboten, erklärte Claudia Maas. Mit drei weiteren Kolleginnen zeichnet die Diplom-Sozialarbeiterin für die tiergestützten Therapieeinsätze des Vereins „Aufwind“ verantwortlich.

Ohne Worte verständigen

„Um mit Gacho in Kontakt zu kommen, bedarf es keiner verbalen Sprache, da sich Kind und Hund nonverbal verständigen“, erklärt Maas. „Dabei spiegelt das Tiere das Verhalten eines Kindes wider, zeigt, ob dessen Signale eindeutig sind. Tiere erkennen, ob Sprache und Verhalten zueinander passen.“

Am Klinikum gehe es, entsprechend der jeweiligen Krankheitsbilder, insbesondere um diesen unmittelbaren Kontakt. „Die Kinder sollen eine Auszeit und Spaß erleben, Beobachten und Konzentrieren üben, unaussprechbare Ängste mit einem Tier teilen und zugleich Bewegung wie Entspannung finden.“