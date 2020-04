Über 35 Jahre stand Günter Schneider an der Spitze der Aalener Pflege. Am 31. März war nun Schluss. Der pflegerische Standortleiter, ehemals Pflegedirektor, des Ostalb-Klinikums Aalen, Günter Schneider, geht in den Ruhestand. Seit seiner Wahl im Jahr 1984 hat Günter Schneider alle drei Rechtsformen der Klinik, vom Regiebetrieb bis 1994, über den Eigenbetrieb bis 2016 sowie seit 2017 die Kommunalanstalt erlebt.

Während dieser Zeit hat er der Aalener Pflege ein Gesicht gegeben. Zu Beginn seiner Tätigkeit noch an drei Standorten tätig (bis 1992 Kreiskrankenhaus Neresheim) wurden in Aalen und Bopfingen unter seiner Leitung zahlreiche Fach- und Weiterbildungen aufgebaut und etabliert. Eine besondere Herzensangelegenheit war ihm seit 2005 die Neuausrichtung der Klinik am Ipf Bopfingen in die Wachkoma Aktiv Pflege Bopfingen mit seinen speziellen Herausforderungen bei der Behandlung von Wachkomapatienten.

Neben der hochqualifizierten medizinischen und pflegerischen Betreuung der Patienten ist hier auch eine sensible Begleitung der Familien und Angehörigen gefragt.

Seinen Stempel drückte Schneider den Kliniken durch die „Einblicke - Kunst und Kultur im Klinikum“ für die Standorte Aalen und Bopfingen auf. Schneider: „Als wichtigen Beitrag fürs Wohlbefinden habe ich Kunst im Krankenhaus und Pflegeheim eingesetzt: Nicht zur Heilung der Patienten, aber zur Unterstützung der Heilung und des Wohlbefindens durchaus“.