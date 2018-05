Gül-Brüder bei Meisterschaften erfolgreich

Aalen (an) - Bei den Württembergischen Kampfmeisterschaften sind zwei Sportler des MTV Aalen mit der SG Ostalb in Ulm angetreten. Alpay und Alperen Gül rechneten bereits im Vorfeld mit einem guten Abschneiden. Eine württembergische Meisterschaft und ein Vizetitel, so lautete am Ende die erfreuliche Bilanz.

Alperen Gül schaffte ohne große Schwierigkeiten die Vorrunden-Kämpfe und erreichte das Finale. Hier musste er sich allerdings nach hartem Kampf geschlagen geben. Der Vizetitel ist dennoch ein großer Erfolg. Sein Bruder Alpay Gül zeigte in den Vorkämpfen ebenfalls eine starke Leistung und erreichte das Finale. Souverän ging er nach kurzer Zeit in Führung und konnte diese sogar noch ausbauen. Am Schluss lag er mit über acht Punkten in Führung und sicherte sich überlegen den Titel des Württembergischen Meisters.