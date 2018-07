Gänge verwechselt: Seniorin rammt mehrere Autos

Eine 83-Jährige hat am Montagmorgen einen Unfall verursacht, weil sie mehrfach die Gänge verwechselte. Die Bilanz: eine Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 19.000 Euro.

Kurz nach 9.30 Uhr wollte sie am Straßenrand der Hofherrnstraße in Aalen einparken. Nachdem ihr dies beim ersten Anlauf nicht richtig gelang, so schreibt die Polizei, wollte sie das Fahrzeug ein Stück zurücksetzen. Dabei verwechselte sie den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang und prallte gegen ein vor ihr geparktes Auto.

Die Seniorin setzte daraufhin zurück, legte den Vorwärtsgang ein – und fuhr über den Gehweg auf einen Parkplatz. Dort streifte sie ein weiteres Auto.

Doch die Irrfahrt der 83-Jährigen war damit noch immer nicht beendet. Wie die Polizei weiter berichtet, fuhr die Seniorin erneut auf die Straße und prallte nochmal gegen ein Fahrzeug, gegen das sie zuvor schon gestoßen war. Der Wagen wurde auf ein weiteres vor ihm parkendes Auto gestoßen. Eine 24-Jährige, die in einem der geparkten Autos saß, verletzte sich dabei leicht.

Kurios - aber nicht einmalig

„Solche Fälle gibt es immer mal wieder“, sagt Holger Bienert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage. Zwar sei das ein kurioser Fall, aber in der Aufregung könnten solche Fehler dann passieren. „Die Kollegen überprüfen dann natürlich schon, ob der Fahrer noch ein Fahrzeug führen kann“, sagt er weiter.

Da im Bericht der Kollegen nicht vermerkt sei, dass der Dame der Führerschein abgenommen wurde, geht Bienert von Aufregung der Fahrerin aus. Eine Nachfrage bei den Beamten war leider nicht möglich. „Die sind heute nicht im Dienst“, so der Polizist.

