FV 08 Unterkochen setzt sich klar duch

Der FV 08 Unterkochen hat einen klaren 5:2-Heimerfolg gegen den SV Lauchheim feiern können. Neuler (2:1 gegen Bargau) und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II (2:0 gegen Nattheim) waren ebenfalls siegreich. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II spielten 2:2 beim FC Durlangen. Schwabsberg verlor in Sontheim mit 2:3.

FV 08 Unterkochen - SV Lauchheim 5:2 (3:1). Tore: 0:1 C. Krasniqi (13.), 1:1, 5:2 M. Volk (18., 90+2.), 2:1 P. Schmid (25.), 3:1 F. Funk (27.), 3:2 L. Brunnhuber (75.). Lauchheim war zu Beginn der Partie wacher und ging durch den ersten Schuss mit 0:1 in Führung. Unterkochen hatte aber in der ersten Halbzeit noch die passenden Antworten und drehte das Spiel mit drei Toren. In der zweiten Halbzeit tat Lauchheim etwas mehr, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Erst durch eine Standardsituation gelang der Ausgleichstreffer. Gegen Ende der Partie spielte Unterkochen aber cleverer und machte mit zwei Treffern alles klar.

FC Durlangen - SF Dorfmerkingen II 2:2 (1:1). Tore: 1:0 S. Fischer (23.), 1:1 C. Scherer (29.), 1:2 D. Fischer (82.), 2:2 J. Beigl (88.).

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - TSG Nattheim 2:0 (0:0). Tore: 1:0 P. Weidl (66.), 2:0 S. Schneider (88.). Bes. Vork.: Rote Karte Nattheim (65.). In der ersten Hälfte hatten die Gäste mehr vom Spiel konnnten aber ihre Chancen nicht nutzen. Die TSG agierte zu passiv. Nach der Pause war es ein ausgeglichenes Spiel, die Heimelf ging nach einer roten Karte für Nattheim in Führung. Die Gäste warfen alles nach vorne hatten aber kein Glück bei ihren Abschlüssen und wurden kurz vor Schluss traumhaft zum 2:0 ausgekontert.

TV Neuler - 1.FC Germania Bargau 2:1 (0:1). Tore: 0:1 C. Kreutter (22.), 1:1, 2:1 G. Colletti (80., 90+4.). Es war über die gesamte Zeit ein sehr ausgeglichenes Spiel mit wenigen zwingenenden Chancen auf beiden Seiten. Trotz einem frühen Rückstand über weite Teile der Spielzeit, fanden die Neulermer zurück ins Spiel und drehten in den letzten Minuten die Partie. Die Gäste hatten einige Chancen um die Führung zu erhöhen, sie scheiterten aber immer wieder an der gut organisierten Neulermer Abwehr.

FV Sontheim/Brenz - DJK-SG Schwabsberg-Buch 3:2 (1:1). Tore: 0:1 J. Mack (9.), 1:1, 3:1 J. Mack (19., 80.), 2:1 J. Gläser (97.), 3:2 M. Kurz (89.).