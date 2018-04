Futsch: Nach 1:4-Klatsche sind die Sportfreunde Zweiter

Mit dem Selbstvertrauen eines souveränen 6:0-Heimsieges gegen SSV Ehingen Süd sind die Sportfreunde aus Dorfmerkingen zur TSG nach Tübingen gereist. Das Ziel war es, die Tabellenführung der Verbandsliga zu verteidigen. Doch das misslang den Sportfreunden von Trainer Helmut Dietterle gründlich. Am Ende stand eine 1:4-Niederlage auf der Anzeigetafel.

Bei perfektem Fußballwetter auf dem Tübinger Kunstrasenplatz, waren es die Gastgeber, die das Geschehen bestimmten, aggressiver zu Werke gingen und immer einen Tick schneller als die Schützlinge von Trainer Dietterle waren. Während die Gastgeber schnörkellos nach vorne spielten und ihre schnellen Sturmspitzen bedienten, agierten die Sportfreunde zu pomadig und es fehlten über 90 Minuten die Überraschungsmomente, die den Gastgeber hätte in Verlegenheit bringen können.

Bereits nach einer Zeigerumdrehung folgte der erste Warnschuss als ein Schuss von dem pfeilschnellen Dierberger knapp am Dorfmerkinger Gehäuse vorbei strich. Dies zeigte jedoch im Dorfmerkinger Spiel keinerlei Wirkung und so kam es in der 12. Minute wie es kommen musste. Nach Ballverlust im Dorfmerkinger Mittelfeld kam das Leder zum Tübinger Iggoute und dessen Schuss aus der Drehung schlug unhaltbar für Keeper Christian Zech im Dorfmerkinger Kasten ein. Wer nun auf Dorfmerkinger Seite glaubte, der Rückstand würde Signalwirkung zeigen, sah sich getäuscht. Die Gastgeber waren es, die den Tabellenführer ein ums andere mal in Verlegenheit brachten, im Mittelfeld gegen Weißenberger, Haller und Nietzer eindeutig Punktsieger wurden und die Dorfmerkinger Abwehr oftmals schlecht aussehen ließen. So fiel auch nach 28 Minuten das 2:0. Einen langen Flankenball unterlief Murphy, Lack nahm das Geschenk mit der Brust an, marschierte in Richtung Dorfmerkinger Gehäuse und drosch das Leder unhaltbar in die Dorfmerkinger Maschen.

Nur eine Chance

Bis zur Pause hatten die Sportfreunde eine nennenswerte Torchance durch Weiß, doch auch dieser hatte nicht seinen besten Tag und scheiterte. Als nach der Pause Brenner auf 1:2 verkürzte, keimte im Dorfmerkinger Lager wieder Hoffnung auf. Doch diese verpuffte bereits im Gegenzug, als Lack ungehindert durch die Dorfmerkinger Abwehr marschierte und die Zwei-Tore-Führung wieder herstellte. Der starke Dieberger war es letztlich, der in der 80. Minute seine Leistung mit dem 4:1-Endstand krönte und somit die Sportfreunde von der Tabellenführung stürzte. Schnell vergessen und sich auf die noch ausstehenden sechs Spiele konzentrieren, um zumindest den Relegationsplatz zu verteidigen, so lautete das einhellige Fazit im Dorfmerkinger-Lager nach Spielende.