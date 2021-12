Gegen 18 Uhr ist am Freitag ein 56-jähriger Opel-Fahrer die Gartenstraße in Richtung Gmünder Torplatz gefahren. Als die dortige Ampel auf Grün schaltete, fuhr der 56-Jährige los und bog nach links in die Friedrichstraße ab.

Hierbei übersah er die dort ebenfalls bei Grün querende 57-jährige Fußgängerin und erfasste sie am Bein. Die 57-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.