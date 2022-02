Fußgängerin stirbt nach Unfall auf Parkplatz

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz ist am Dienstagnachmittag eine Frau tödlich verletzt worden. Kurz vor 14 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine Person bei einem Unfall auf einem Parkplatz in der Gmünder Straße verletzt worden wäre. Ein 65-jähriger Fahrer eines Mercedes SUV hatte bei einem bislang noch unbekannten Fahrmanöver eine 45-jährige Fußgängerin mit seinem Wagen erfasst. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie später ihren Verletzungen erlag.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 8929-90.