Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

An einer Kreuzung in der Gartenstraße ist am Dienstag gegen 12.50 Uhr eine 80-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Nach den Erkenntnissen der Polizei überquerte die Seniorin an einer Fußgängerampel bei Rot die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 67-jähriger Opel-Fahrer die Friedrichstraße in Richtung Stuttgarter Straße und erfasste die 80-Jährige, die anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Am Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.