Fußballvereine entscheiden demokratisch

Um die Vereine, wie in der Vergangenheit schon mehrfach geschehen, an den Planungen im Fußballbezirk Ostwürttemberg zu beteiligen, waren die Clubs mit aktiven Herrenmannschaften im Spielbetrieb zu einer Videokonferenz am 6. Februar eingeladen (statt Präsenztreffen). Hier konnten die Vereine mit den Bezirksverantwortlichen ins Gespräch kommen. Bis zum Wochenende hatten die Verantwortlichen in den Vereinen dann die Möglichkeit an der Abstimmung per Fragebogen teilzunehmen.

73 ausgefüllte Fragebögen sind bei Bezirksspielleiter Roland Wagner eingegangen, der diese umgehend ausgewertet hat. 73 Fragebögen beinhaltet wegen der Spielgemeinschaften immerhin 78 Vereine, was einer „Wahlbeteiligung“ von 72,2 Prozent entspricht. Mit relativ knappen Mehrheiten gaben die Vereine dem Bezirk zum Beispiel den Auftrag mit zwei Pokalrunden (die Alternative war nur 1 Pokalrunde) in die Saison zu starten und bereits am 14. August in die Runde zu starten (nicht erst am 21. August 2022). Deutlicher hingegen waren die Aussagen, dass an Ostern am Ostersamstag und Ostermontag sowie an Himmelfahrt und am Pfingstsamstag Spieltage stattfinden sollen.

Spannend war auch, wie sich die Vereine zu Spielabsagen aufgrund der Platzverhältnisse äußern. Hier hat die bekannte Vorgehensweise, dass am Sonntagvormittag eine neutrale Platzkontrolle den Platz begeht und entscheidet eine deutliche Mehrheit gefunden. Klar waren auch zwei weitere Ansagen der Vereine, zum einen, dass in der Relegation der Nichtabsteiger sofort in die Spiele mit involviert wird. Zum anderen, dass ein Spielbetrieb bei weniger ab zehn oder weniger Mannschaften in Form eine Qualrunde (wie in der Fußballjugend) gespielt werden soll, um die Anzahl der Spiele zu erhöhen und die Attraktivität der Spiele und Entscheidungen zu erhöhen.

Diese Abstimmungsergebnisse werden für die nächsten drei Spielzeiten Gültigkeit haben, spätestens dann wird es eine solche Umfrage bei den Vereinen im Fußballbezirk Ostwürttemberg wieder geben. Mit hoffentlich einer ähnlich hohen Beteiligung, denn nur so können die spielleitenden Ehrenamtlichen erfahren, was die Vereine wünschen und sich daran orientieren. „Spielleiter Roland Wagner und Bezirksvorsitzender Jens-Peter Schuller bedanken sich bei allen Vereinen für deren Teilnahme und kommunizierten die Ergebnisse im Detail bereits über das wfv-Postfach“, heißt es vonseiten des WFV-Bezirks Ostwürttemberg.