Fußballtrainer der Ostalb sprechen Klartext zur WM

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist eröffnet. Die Kritik allerdings, die nimmt weiter zu, beziehungsweise reißt nicht ab. An diesem Mittwoch (14 Uhr) steigt also nun unsere Nationalmannschaft um Trainer Hansi Flick ins Turnier ein. Das sagen Fußball-Experten von der Ostalb zum Austragungsland Katar und zu den Chancen der deutschen Nationalmannschaft bei dieser Winter-WM.

Die Fußballweltmeisterschaft hat begonnen, die kritischen Stimmen werden nicht leiser. Trainer von Fußballvereinen auf der Ostalb haben im Videointerview verraten, wie sie zur WM stehen.

Achim Pfeifer, Vorsitzender TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: „Es ist eine verschenkte Weltmeisterschaft und es zeigt mal wieder, dass die Fifa die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Kommerz steht über allem – und das müssen wir als Konsumenten nicht immer mitmachen.

Ich werde kein einziges Spiel anschauen und diese Weltmeisterschaft komplett boykottieren. Dazu zählen auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Ich traue Bundestrainer Hansi Flick eigentlich relativ viel zu – Deutschland ist ja traditionell eine Turniermannschaft.

Es ist schwierig zu beurteilen, inwieweit auch die anderen Nationen auf den Punkt genau fit sein werden, denn es gab ja noch nie eine Weltmeisterschaft im Winter, was ich an sich schon als Unsinn erachte. Aber lassen wir uns überraschen.“

Tobias Cramer, Trainer VfR Aalen: „Die Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar ist ja schon in den vergangenen Jahren bezüglich auch der Arbeitsverhältnisse thematisiert worden: Wie die Stadien gebaut wurden und welches politisches System dahintersteckt.

Man hat aufseiten der Fifa sicherlich genug wirtschaftliche Argumente, um die Weltmeisterschaft in ein Land wie Katar zu vergeben. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, und das sollte nicht nur bei der Weltmeisterschaft so sein, sondern auch bei den Olympischen Spielen, dass die Verbände schon auch sehr genau hinschauen sollten, in was für einem politischen System gearbeitet wird.

Es kann ja nicht sein, dass China, Russland und jetzt Katar, bei denen es eher nicht um demokratische Grundsätze geht, dann eben auch diese Zuschläge bekommen.

Ich würde mir wünschen, dass Vergaben nicht nur über das Geld definiert werden, sondern man auch ein wenig dahinter schaut, was an Menschenrechten und politischen Grundsätzen vorhanden ist.

Die Spiele werde ich aber definitiv verfolgen, da eine Weltmeisterschaft immer hochinteressant ist. Es gibt immer zwei, drei Mannschaften, die aus dem Nichts eine Überraschung schaffen können. Man hofft natürlich auch, dass Deutschland weit kommen wird.

Wie es jetzt mit der Trainingssteuerung bezüglich des Winters ablaufen wird, bleibt erstmal abzuwarten. Grundsätzlich ist Deutschland eine Turniermannschaft.

Seit ich die großen Turniere verfolge, habe ich nur zweimal erlebt, dass die deutsche Nationalmannschaft schon nach der Vorrunde wieder nach Hause fliegen musste.

Ich denke, das wird bei dieser Weltmeisterschaft nicht passieren. Wenn sie sich gut eingrooven, werden sie sicherlich das Viertelfinale erreichen können.

Dann kommt es sowieso nur auf den Team-Spirit und den Hype an, den man sich als Turniermannschaft selber erarbeitet hat. Die Luft wird ab dem Achtelfinale enorm dünn, weil alle Mannschaften auf allerhöchstem Niveau sehr, sehr gut ausgebildet sind.“

Wulf Saur, Trainer FC Ellwangen Frauen: „Das hat einen ganz bitteren Beigeschmack, aber die WM boykottieren werde ich nicht. Aus einem ganz einfachen Grund: Mich interessieren die Spiele einfach, die die Nationalmannschaft abliefern.

Ich denke, wenn man hier bezüglich dieser Umstände etwas ändern hätte wollen, dann hätte man damals reagieren sollen, als diese Entscheidung gefallen ist, dass die WM nach Katar geht.

Jetzt ist das Kind im Brunnen und man muss schauen, wie es herauskommt. Ich werde die Spiele verfolgen, vielleicht nicht alle, aber zumindest die der deutschen Nationalmannschaft. Ich bin optimistisch und glaube, es geht bis ins Finale.