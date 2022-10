Fußball kompakt: Hofherrnweiler und Neresheim feiern Siege im Ostalb-Derby - auch Essingen gewinnt

Verbandsliga: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Sportfreunde Dorfmerkingen 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Gallego (36.), 1:1 Zahner (58.), 2:1 Serejo (76.), 3:1 Milojkovic (89.). Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat das Ostalb-Derby gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen mit 3:1 gewonnen. Kurz vor der Pause gingen die Dorfmerkinger mit 1:0 in Führung. In Durchgang zwei wurde Hofherrnweiler stärker und erzielte drei Treffer.

TSV Essingen - SKV Rutesheim 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Groiß (43.), 2:0 Coban (69.), 3:0 Handanagic (78.), 4:0 Melo (80.). Der TSV Essingen feierte einen klaren Sieg gegen das Schlusslicht SKV Rutesheim. Der erste Treffer fiel kurz vor der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit traf Essingen noch dreimal.

Landesliga: SV Waldhausen - SV Neresheim 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Mango (32.), 0:2, 0:3 H. Yildiz (37. und 79.), 1:3 Kamm (82.). Der SV Waldhausen musste die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Nach gut einer halben Stunde brachte Fabio Mango den SV Neresheim mit 1:0 in Führung. In der 37. Minute erhöhe Hakki Yildiz auf 2:0 für die Klosterstädter. Auch das 3:0 markierte Yildiz. Der Waldhäuser Treffer durch Timo Kamm in der 82. Minute kam zu spät.