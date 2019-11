Bei einer Feier in der TSG-Halle hat am Samstag die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 220 Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge geehrt. Vorsitzender Achim Pfeifer wertete dies als Resultat der hervorragenden Arbeit, die in den Abteilungen geleistet werde.

Er bezog auch Stellung zu den immer wieder aufkommenden Spekulationen über eine Fusion der TSG mit dem VfR Aalen und SSV Aalen. „Mit dem VfR hat es zu keinem Zeitpunkt ernsthafte Gespräche über dieses Thema gegeben“, sagte Pfeifer. Mit dem SSV Aalen sei eine Fusion zwar denkbar, doch hätten sich bei einer Gremiumssitzung am 7. November 90 Prozent der Mitglieder für den Erhalt des Namens TSG ausgesprochen. Dies lehne der SSV Aalen ab. Damit werde derzeit eine Fusion nicht weiter verfolgt, unterstrich Pfeifer.

Alle ziehen an einem Strang

Der Vorsitzende des Verbands der sport- und kulturtreibenden Vereine Wasseralfingen, Armin-Uwe Peter, zeigte sich beeindruckt von den sportlichen Leistungen bei der TSG und betonte, dass hier alle an einem Strang ziehen würden. Nach einer Vorführung des Black-Pepper-Teams der Taekwondo-Abteilung nahmen Mike Gschwinder und Markus Biehler die Ehrungen vor.

Folgende Sportler erhielten eine Urkunde und wurden zu TSG-Champions ernannt:

Fußball Aktiv: Jeton Avduli, Maximilian Blum, Hannes Borst, Dennis Burkert, Jonas Christlieb, Max Discher, Patrick Faber, Timo Frank, Marco Ganzenmüller, Kai Horlacher, Julian Köhnlein, Pius Kuhn, Manuel Landgraf, Philipp Leister, Daniel Rembold, Roman Riedel, Johannes Rief, Oliver Rieger, Daniel Serejo, Pascal Weidl, Yannik Weiland, David Weisensee, Robin Zolnai, Benjamin Bilger, Denis Thaler, Christian Haas.

Fußball U 23: Denis Thaler, Nico Achziger, Marius Balle, Tobias Berndt, Ousman Bojang, Christoph Bolsinger, Nick Grimm, Julian Häring, Julian Jaros, David Krauth, Maurice Kurz, Stefan Lindenlaub, Maximilian Melzer, Hannes Melzer, Andreas Miske, Maximilian Rieger, Jannik Rößler, Max Ruoff, Kai Schiefgen, Patrick Schlipf, Simon Schneider, Tobias Seibold, Dominik Skalitzki, Luca Weiland, Andreas Wendler, Tomasz Zelasko, Christoph Merz, Dominik Skalitzki.

Fußball B-Junioren: Julien Aman, Tobias Appt, Simar Aybaci, Marius Bullinger, Daniel Eiberger, Yasir Erzeybeh, Yannis Fahr, Tim Federschmid, Maximilian Franz, Joao Guilherme Baiona de Silva Guimaraes, Mario Ivelj, Menachem Kerger, Denis Kukic, Moritz Maile, Haris Nasufovic, Alexander Obholz, Timon Okupniak, Rezan Seldüz, Timo Van Eerden, Levin Vogel, Felix Wiedmann. Volker Hügler.

Tennis: Annette Königer, Petra Mayer, Regina Peschel, Elisabeth Karsten, Angela Cugialy, Gertrud Kipper, Steven Harley, Wolfgang Renner, Harald Renner, Jürgen Salat, Klaus Meier, Manfred Kajerski, Hans Königer, Frank Ammon.

Jugendfußball: Samy Askar, Serkan Alici, Tom Bihlmaier, Franz Discher, Luis Eberhard, Patrick Knecht, Luis Massopust, Ben Mahlau, Ilian Petrov, Simon Rettenmaier, Marius Ulmer, Carl-Christo Wieland, Niklas Ziegler, Niklas Frank, Niko Krauß, David Pugar, Nico Rahmig, Lars Rieger, Jochen Massopust, Jan Rieger, Michael Frank, Luis Kocher, Erem Yilmaz, Erik Bawidamann, Luis Bäurle, Fabian Lang, Mike Hummel, Moritz Steinheber, Christian Seibold, Romeo Schiehlen, Christian Brunk, Ilija Stamenkoski, Sebastian Stengel, Endrit Gashi, Maximilian Midler, Can Kalay, Marlon Maucher, Sofya Midler, Arne Vogel, Stefan Lindenlaub, Markus Rieger, Matthias Steinheber.

Tischtennis: Koray Kocacimen, Christian Lange, Michael Schomburg, Sel Elit, Charles Kayser, Devin Köchl, Manuel Grundler, Hasan Jarkas, Mohamad Akra, Leo Jägerhuber, Anja Spieweck, Abdulrahman Jarkas, Klaus Leinmüller, Marco Reiner, Matteo Loss, Marlon Tangorra.

Sportakrobatik: Laura Witzany, Jasmin Eiberger, Mila Rivera, Sophie Asbrock, Greta von Wachter, Emely Winter, Berrak Bicer, Laura Bisceglia, Leona Gojcaj, Jan Venus, Hannes Frankenreiter, Marla Karweg, Klara Lauster, Vanessa Kopp, Johannes Weiße, Erik von Wachter.

Taekwondo: Deniz Aziret, Sema Batema, Sonja Müller, Aylin Colak, Romy Hirsch, Marietta Kolb, Celina Benz, Leara Hiba, Antonia Meinert, Sonja Ruf, Pietro Truddaiu, Denise Ruf, Michelle Ruf, Armin Höll, Benjamin Thiele, Miriam Tretter, Rainer Braun, Thomas Fechner.

Leichtathletik: Paul Abele, Noel Auricchio, Jacob von Cube, Sophia Dargies, Julian Fähnle, Sophia Anni Haag, Jonas Kaiser, Lennox Louis Mai, Sebastian Michalak, Jonas Rieger, Linus Reichenbach, Romy Reichenbach, Luca Schieb, Florian Schindler, Michael Schomburg, Simon Schmid, Benedikt Seibold, Kostja Wischmeier, Franziska Worm, Saskia Zeller, Michael Habermann.

Freizeitsport: Eva Haas.

Fit und Fun: Hans-Jürgen Haas.

Fußball E2: Sadic Bicer, Max Bolsinger, Hagen Dolis, Paul Eisele, Mattis Karweg, Lukas Kinzl, Tim Kübler, Hannes Maier, Finn Quitte, Julius Stelzle, Henrik Wawerla.

Karate: Marwin Landgraf.