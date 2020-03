Furioser Bandcamp-Abschluss

Sieben junge Bands hatten sich beim 15. Bandcamp am Wochenende im Audimax der Hochschule Aalen gefunden. Sie zeigten am Sonntagabend, was sie sich musikalisch erarbeitet haben. Für viele der 45 Teilnehmer war dies der erste Auftritt auf einer Bühne – kleine Leute und große Emotionen.

Von zarten Balladen bis zu derbem Punkrock reichte das Spektrum. Im vollen Audimax-Hörsaal saßen nicht nur die Familien der Teilnehmer. Viele ehemalige „Bandcampies“ feuerten die Teilnehmer an. Am Schluss spielte noch die Dozenten-Band in Abschlussstück und holte nochmal alle Teilnehmer für ein gemeinsames Foto auf die Bühne. Die Organisatoren Christian Bolz und Thomas Göhringer bedankten sich beim ihrem Team, den Dozenten Christian Steiner, Matthias Kehrle, Sonja Felkel, Jürgen Funk und Peter Maile und dem kurzfristig eingesprungenen Ralf Meiser. Foto: Thomas Siedler