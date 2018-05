Mit 14 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen musste die Freiwillige Feuerwehr Dewangen am Mittwochmittag zu einem Brand in die Sonnenhalde ausrücken. Kurz nach 14 Uhr hatte ein 69-Jähriger einen Grill entzündet, der sich neben einem Hühnerstall in einem überdachten Bereich eines Gartenhauses befindet. Durch das Feuer kam es zu Funkenflug, durch den der mit Plexiglas überdachte Bereich in Brand gesetzt wurde. Der 69-Jährige konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.