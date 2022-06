Für mehr Solidarität und Toleranz für Geflüchtete: Rund 50 Menschen demonstrieren in Aalen

„Lasst uns dafür sorgen, dass Solidarität, Achtung und Respekt vor Menschen mit anderen Hautfarben, anderen Kulturen, sowie Religionen eingehalten werden!“ Diesen Appell richtete Pfarrer Bernhard Richter an die Teilnehmenden der Kundgebung anlässlich des Weltflüchtlingstags. Rund 50 Teilnehmende hatten sich vor dem Aalener Rathaus unter dem Motto „ Für Solidarität, Menschlichkeit und Toleranz“ versammelt, um auf die Situation Geflüchteter weltweit aufmerksam zu machen. Aufgerufen zur Kundgebung hatten die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger des Integrationsausschusses der Stadt Aalen.

Mehtap Derin und Cigdem Celik begrüßten in ihrer Rede die Nutzung der Massenzustrom-Richtlinie für ukrainische Geflüchtete. Dadurch erhielten diese direkten Schutzstatus, sowie Zugang zur Gesundheitsversorgung und Geld für den Lebensunterhalt, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen.

Bestürzt zeigten sie sich allerdings über die Nachricht, dass an der polnisch-ukrainischen Grenze nicht alle Schutzsuchenden gleichbehandelt werden würden. So würden sich Berichte häufen, dass Schutzsuchende aus Drittstaaten, wie Afghanistan oder Syrien, an der Grenze abgewiesen werden würden. Diese Menschen auf der Flucht ungleich zu behandeln, stelle ein Verstoß gegen UN- und EU-Richtlinien dar.

Knapp 1000 Flüchtlinge seien derzeit in Aalen, berichtete Juliane Ulbert von der Stabsstelle für Chancengleichheit der Stadt Aalen. 100 Millionen seien weltweit auf der Flucht. Diese fliehen vor Krieg, Hungersnöten und Verfolgung. „Jeder Mensch hat Gründe, wenn er flüchtet. Wir sollten diese respektieren“, so Ulbert. Als Gesellschaft gelte es diese bei ihrer Ankunft dann zu unterstützen.

Diese Forderung griff auch Pfarrer Bernhard Richter auf. „Die Worte Solidarität und Toleranz sollen nicht nur Floskeln bleiben, sondern auch mit Leben gefüllt werden.“ Aber er schaute auch besorgt in die Zukunft: Was passiere, wenn durch das fehlende Getreide aus der Ukraine in Afrika eine Hungersnot ausbricht? Er sei sich nicht sicher, was da noch auf die Gesellschaft zukomme.

Von seiner persönlichen Erfahrung als Geflüchteter aus Südkamerun berichtete Paul vom Afrikaverein. Er wies daraufhin, dass viele Konflikte auf der Welt nicht beachtet werden würden, obwohl dort ebenfalls Menschen fliehen müssten. Glücklich zeigte er sich darüber, dass er nach langem Kampf seine Familie nach Deutschland nachholen konnte.

„Jeder kann immer und überall Geflüchteter werden“, erinnerte Eva-Maria Markert von den Omas gegen Rechts. Sie prangerte vor allem das Verhalten der EU-Staaten an. „Europa muss endlich seine humanitäre Verantwortung übernehmen und eine gerechte Integrationspolitik für alle Geflüchteten schaffen.“ Alle Menschen hätten das Recht auf Schutz.

Herma Geiß von Attac Aalen ging in ihrer Rede auf die Fluchtgründe ein. Durch den Klimawandel würden Extremwetterereignisse sich häufen. Vor allem Staaten aus dem Globalen Süden hätten mit den Kosten für die Beseitigung der Schäden zu kämpfen, obwohl sie nicht maßgeblich zum CO²-Ausstoß beigetragen haben. Daher forderte sie eine Beteiligung des Globalen Nordens an den Schadenskosten des Südens.

Zum Abschluss der Kundgebung ist eine Schweigeminute abgehalten worden. Musikalisch begleitet worden ist die Kundgebung vom Afrikanischen Kulturverein.