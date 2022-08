Für junge Frauen und Männer kann Karriere starten

13 frisch gebackene Sozialversicherungs-Fachangestellte (Sofa) und drei Kaufleute für Dialogmarketing haben ihre Ausbildung an verschiedenen Standorten der AOK Ostwürttemberg im Ostalbkreis und Landkreis Heidenheim absolviert. Sechs davon, waren erfahrene AOK-Mitarbeiter, die die Chance für eine verkürzte einjährige Ausbildung zum Sofa genutzt haben.

Mit Bestehen der Prüfung werden die neun jungen Leute in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Ihnen steht jetzt innerhalb der AOK eine Fülle an Karrieremöglichkeiten offen. Das teilte die AOK in einer Pressemitteilung mit.

AOK-Geschäftsführer Hans-Joachim Seuferlein gab den jungen Absolventen einen Tipp auf den Weg: „Der Part der Ausbildung ist zwar vorbei. Doch nutzen Sie die Chance, sich weiterzubilden. Unser Unternehmen bietet dazu vielfältige Angebote, durch die man sich fachlich weiterentwickeln kann, aber auch einen menschlich weiterbringen.“

Zuversichtlich blickte AOK-Ausbildungsleiter Joachim Antoni in die Zukunft. Hier ist großes Potential, das der AOK Ostwürttemberg auf Ihrem Wachstumskurs gut tut.

Die Auszubildende der AOK Ostwürttemberg haben insgesamt bei den Prüfungen überdurchschnittlich abgeschnitten. „Für uns ist es ein Zeichen, dass wir unsere Auszubildenden sehr gut ausbilden und gut auf die Prüfungen vorbereiten “ betont Antoni.

Mit Blick auf die sechs erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die innerhalb eines Jahres Ihre Ausbildung abgeschlossen haben, erklärt der Ausbildungsleiter: „Seit einigen Jahren wird in der AOK ein sogenanntes lebensphasenorientiertes Personalmanagement gelebt. Durch dieses System durchbrechen wir althergebrachte Vorstellungen, dass es angeblich für ältere Menschen es im Unternehmen keine Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Karrieresprünge mehr gebe.“