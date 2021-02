Für die Tischtennisspieler ist die Saison beendet

Nach dem Handball- und dem Volleyballverband hat nun auch Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) die aktuelle Saison mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Seit Anfang November gab es keine Partien mehr in den Amateurspielklassen. Nun folgte nach einer Präsidiumssitzung das Aus. „Diese Entscheidung umfasst alle Verbands- und Bezirksspielklassen von TTBW“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands. „Gleichzeitig wird die Spielzeit hinsichtlich der Wertung annulliert und für ungültig erklärt. Entsprechend wird die Auf- und Abstiegsregelung ausgesetzt.“

Am 10. Februar hatte die Ministerpräsidenten-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel den Lockdown für Deutschland bis 7. März verlängert. Entsprechend wurde auch die Landesverordnung Baden-Württemberg geändert. Die zuletzt von TTBW verfolgte Saisonplanung ist damit hinfällig. „Damit fehlen uns drei weitere Spieltage, um die Saison fortzusetzen“, teilte Thilo Gibs, Vizepräsident Wettkampfsport in TTBW, mit. Ohnehin ist nicht mit Hallenöffnungen unmittelbar nach dem 7. März zu rechnen. Aus Kreisen des Deutschen Olympischen Sportbundes wurde die Politik aufgefordert, Vereinssport nach den Osterferien wieder zuzulassen. Fügt man anschließend noch zwei Wochen Trainingszeitraum an, wäre der früheste Starttermin für die Saisonfortsetzung Ende April. In einigen Kommunen ist darüber hinaus laut TTBW eine geringe Bereitschaft erkennbar, eine Öffnung der Sporthallen zu diesem Zeitpunkt vorzunehmen. Zudem folgt vom 22. bis 24. Mai noch das Pfingstwochenende. Am 29. Mai sollten eigentlich die letzten Relegationsspiele sein. Da manche Mannschaften in einigen Ligen noch bis zu acht Spiele hätten austragen müssen, entschloss sich der Verband nun für den Saisonabbruch.

„Ich hätte mir gewünscht, dass wir noch einmal spielen“, sagte TTBW-Präsident Rainer Franke. Auch die Tischtennis-Landesverbände Bayern und Hessen haben die Saison in den Amateurligen abgebrochen. Die TTBW-Verantwortlichen hoffen, bald wieder Vereinsangebote für ihre Mitglieder machen zu können. „Nach dem ersten Lockdown haben unsere Vereine gezeigt, dass sie sehr gute Hygienekonzepte ausgearbeitet und umgesetzt haben“, teilte Franke mit. Sorgen macht sich der Verband laut Mitteilung, ob vor allem Kinder und Jugendliche dem Tischtennissport erhalten bleiben. „Wichtig ist, dass wir Tischtennis ermöglichen und Perspektiven bieten“, meint Franke.