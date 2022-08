Für alle verständlich: Stadtführung in leichter Sprache hat Premiere

In einfachen Worten und kurzen Sätzen Dinge erklären: Das ist das Ziel von leichter Sprache. Im Rahmen der „Inklusionswege Aalen 2022“ ist am Donnerstag die Stadtführung in leichter Sprache „Aalen leicht* gemacht“ vorgestellt worden. Das Projekt ist in Kooperation mit der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb, der Tourist-Information und dem Stadtarchivar Georg Wendt entwickelt worden.

Die Idee für die Stadtführung in einfacher Sprache hatte Eva-Maria Rothaupt vom Übersetzungsbüro leichte Sprache der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb. Sie setzte sich mit Dorothee Bosch, Sachgebietsleiterin Inklusion der Stadt Aalen, in Verbindung und holte die anderen Akteure mit ins Boot.

Anderthalb Jahre dauerte die Ausarbeitung der Stadtführung in leichter Sprache. Als Grundlage diente die bisherige Stadtführung, die übersetzt wurde.

Diese erste Version der Führung hätte aber vier Stunden lang gedauert. „Wir mussten dann das Ganze auf das Wesentliche kürzen“, erklärte Nicole Liebenow von der Tourist-Information.

Rund 20 Besucher hatten sich vor der Tourist-Info versammelt, um an der Premiere teilzunehmen. Katja Stark, Leiterin des Amts für Soziales, Jugend und Familie der Stadt, freute sich, dass in Aalen nun auch eine solche Führung angeboten werde. In der Region sei Aalen damit die erste Stadt.

„Die Stadtführung ist barrierefrei und inklusiv, das ist schon etwas Besonderes“, erklärte Michael Schubert, Regionalleiter der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb.

Die Stadtführerinnen wechselten sich beim Erzählen der einzelnen Geschichten ab. (Foto: Carle)

Dabei sei die leichte Sprache nicht nur für Menschen mit Handicap geeignet, auch für ältere Menschen, Geflüchtete oder Kinder sei sie einfacher zu verstehen.

Die Führung führte einmal quer durch die Innenstadt zu den wichtigsten Punkten wie dem Marktplatz, dem Spritzenhausplatz und der Stadtkirche. Neben der leichten Sprache kamen weitere Elemente für alle Sinne zum Einsatz.

So wurden bei einigen Stationen Fotos gezeigt, wie zum Beispiel von der Statue des Spions, vom Napoleonfenster des Alten Rathauses oder vom Alten Rathaus selbst.

Dazu kamen Objekte zum Anfassen, die an die Gruppe gegeben wurden. Bei der Geschichte über die Römer war es eine Römerfigur auf einem Pferd, für die Händler auf dem Markt eine alte Münze, bei der Geschichte zum Bürgerspital ein Pflaster.

Einer der Gegenstände, die herumgereicht worden sind. Die Münze dient als Beispiel für Handel auf dem Marktplatz. (Foto: Carle)

Neben den drei erfahrenen Stadtführerinnen hatten Carmen Scheerer und Irene Eichhorn von der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb ihre Premiere als Stadtführerinnen. Dabei spielte Eichhorn mithilfe eines Lautsprechers vorher eingesprochene Texte ab, da sie eine Sprachbarriere hat. Durch den Computer kann sie als Führerin teilnehmen.