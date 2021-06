Fünf Jungs dringen in alte Fabrik ein

Am Samstag gegen 18 Uhr sind fünf Kinder beziehungsweise Jugendliche im Alter von elf bis 15 Jahren in ein leerstehendes Fabrikgebäude in der Ulmer Straße eingedrungen. Zunächst hielten sich die fünf Jungs im Bereich des Skaterparks auf. Anschließend begaben sie sich zu dem Gebäude und schlugen eine Scheibe ein, um dieses betreten zu können. Vier Jungs begaben sich anschließend auf das Dach. Durch die eintreffende Polizei konnte einer der Jungen im Gebäude und einer auf dem Dach angetroffen werden. Die anderen drei konnten unweit entfernt zu Fuß festgestellt werden. Die fünf Jungs wurden anschließend ihren Eltern übergeben.