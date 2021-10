Fünf Covid-Patienten auf Intensivstationen - Überwiegend Ungeimpfte in Behandlung

Die Zahlen in Bezug auf die Corona-Lage im Ostalbkreis steigen weiter an. Neuinfektionen werden immer mehr, die Inzidenz klettert auf neue Höchststände und die Todeszahlen nehmen ebenfalls zu. Am Mittwoch meldet das Landesgesundheitsamt 103 weitere Infektionen.

Damit steigt der Wert der Gesamtfälle auf 18.210 seit Ausbruch der Pandemie. Zudem hat es einen weiteren Toten im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Damit steigt auch dieser Wert auf 426. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 127,3. Innerhalb einer Woche haben sich im gesamten Kreisgebiet 400 Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt.

+++Alles zum Coronavirus im Ostalbkreis+++

Doch woran liegt das? Vor allem in Schwäbisch Gmünd und Aalen, aber auch in Bopfingen und Ellwangen hat es starke Anstiege gegeben. Jedoch: „Die Infektionen sind nicht auf irgendeinen speziellen Anlass zurückzuführen“, so Susanne Dietterle, Sprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage am Mittwoch.

Auch die Zahlen der Covid-Fälle auf den Intensivstationen nehmen derzeit zu. So berichtet das Intensivregister für den Ostalbkreis und seine vier Standorte, dass derzeit fünf Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut werden müssen. Davon werden zwei beatmet. Eines ist dabei auffällig. Laut Susanne Dietterle werden zwar nicht ausschließlich, aber „weit überwiegend Ungeimpfte behandelt“.

203 Menschen (+4) werden in Baden-Württemberg derzeit intensivmedizinisch betreut. Und auf das Land kommt es an, wenn es um strengere Maßnahmen geht. Der Inzidenzwert als Parameter ist abgeschafft, seit einiger Zeit gilt die Auslastung der Kliniken.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell bei 3,04. Ab einem Wert von acht wird das Land handeln, so Dietterle weiter. Oder aber 250 Intensivbetten sind belegt. Im Ostalbkreis gibt es acht freie Betten für Erwachsene, alles in allem sind es zehn.