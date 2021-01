Am Mittwoch um 13.30 Uhr sollte auf einem Firmengelände in der Bruckäckerstraße ein Lkw, welcher kurz zuvor eingetroffen war, entladen werden. Nach dem Öffnen der Ladetüren staunten die Arbeiter nicht schlecht, als ihnen plötzlich fünf Männer entgegentraten. Durch die sofort herbeigerufene Polizei konnte festgestellt werden, dass es sich bei den fünf Männern vermutlich um afghanische Staatsangehörige handelt. Wann und wo die Männer auf die, am Grenzübergang verplombte Ladefläche gelangt sind, ist bislang unklar. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Nach den durchgeführten Personenfeststellungsverfahren wurden die fünf Männer in eine Landeserstaufnahmestelle (LEA) verbracht.