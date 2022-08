Wochenend-Tipps: Was ist los im Ostalbkreis?

Die Ferien schlagen durch, die Nachrichtenlage wird dünn. So reden wir halt, wir Journalistinnen und Journalisten. Aber trotzdem gibt es für Veranstaltungsfreunde so einiges auf dem Terminkalender: Führungen, „Movie Nights“, springende Finger und ein Seefest zum Beispiel. Der König hat einige Empfehlungen abzugeben. Aber der Reihe nach...

„Movie Nights“ im Bopfinger Stadtgarten

Seefest am Bucher Stausee

Führungen durch Ellwangen

Duo Daniel Ahlert, Palais Adelmann in Ellwangen

Donnerstag bis Sonntag: „Movie Nights“ im Bopfinger Stadtgarten: Gemeinsam mit dem Movieworld Nördlingen, dem Verein Schmiede und dem Jugendgremium der Stadt Bopfingen präsentiert die Stadt Bopfingen von 11. bis 14. August zum sechsten Mal das Sommer-Highlight „Movie Nights“ im Bopfinger Stadtgarten. Einlass ist jeweils ab 19.30 Uhr, die Filme beginnen gegen 20.45 Uhr, spätestens aber bei Einbruch der Dunkelheit. Sitzmöglichkeiten sind vorhanden. Bitte bringen Sie ggfs. warme Kleidung und Decken mit.

Gemeinsam mit dem Movieworld Nördlingen, dem Verein Schmiede und dem Jugendgremium der Stadt Bopfingen präsentiert die Stadt Bopfingen von 11. bis 14. August zum sechsten Mal das Sommer-Highlight „Movie Nights“ im Bopfinger Stadtgarten. (Foto: Archiv)

Den Besucher erwarten vor der grandiosen Kulisse der Bopfinger Stadtmauer vier Kino-Specials an vier Abenden. Wer dabei sein will, packt seine Picknickdecke oder den Liegestuhl ein oder kommt einfach vorbei, wenn Kinohelden im Bopfinger Stadtgarten über die Leinwand fliegen. Für das leibliche Wohl ist mit dem Rieser Bruzzler und Süßem von der Mandelbrenner Bühler gesorgt. Die Schmiede versorgt die Kinobesucher mit Cocktails und kühlen Getränken. Und natürlich darf auch das Popcorn nicht fehlen.

Diese Filme werden gezeigt:

Donnerstag, 11. August: „Minions 2 – Auf der Suche nach dem Mini Boss“

Freitag, 12. August: „Liebesdings“

Samstag, 13. August: „Top Gun: Maverick“

Sonntag, 14. August: „Guglhupfgeschwader“

Karten (zwischen sechs und neun Euro): Kino Movieworld Nördlingen, (Am Luntenbuck 4, 86720 Nördlingen, UE-S Bopfingen (Vordere Pfarrgasse 11, 73441 Bopfingen). Infos: unter www.events-am-ipf.de oder noerdlingen.kino-movieworld.de

Freitag bis Sonntag: Seefest am Bucher Stausee: Und noch ein Fest in romantischem Ambiente: Das Seefest am Bucher Stausee in Rainau. Lost geht’s am Freitag um 17 Uhr mit der Eröffnung des Biergartens, um 20 Uhr ist Fassbieranstich und ab 21 Uhr unterhält die zwölfköpfige Lauchheimer Band Wild One.

Von Freitag bis Sonntag: Seefest am Bucher Stausee in Rainau. (Foto: mab)

Am Freitag ab 21 Uhr unterhält die zwölfköpfige Lauchheimer Band Wild One beim Seefest am Bucher Stausee. (Foto: afi)

Der Samstag startet um 15 Uhr, ab 18 Uhr ist Vesperzeit, ab 20.30 Uhr macht das A-Team-Duo Accoustic Sounf, bevor ab 22 Uhr die Band Foolproof den Biergarten rockt. Am Sonntag ist der Biergarten schon ab 10 Uhr geöffnet, auf 17 Uhr ist eine Showeinlage Kunstradfahren des RMSV Buch terminiert, gegen 21 Uhr klingt das Fest aus.

Samstag und Dienstag: Führungen durch Ellwangen: Die Ferien bieten ja auch die Möglichkeit, das zu tun, was man schon immer mal machen wollte. Zum Beispiel die eigene Umgebung kennenlernen. Die Stadt Ellwangen bietet zum Beispiel wieder interessante Führungen durch die Stadt an. Eine heißt „Leben – Liebe – Leidenschaft“: Bei dieser Stadtführung lassen Schauspieler in vielen gespielten Szenen Altes und Neues auf „anschauliche“ Weise lebendig werden und Manches unterm Abend- und Nachthimmel stimmungsvoll erscheinen.

Die Führung mit Annette Bezler findet am Samstag, 13. August, um 21 Uhr und am Samstag, 10. September, um 20.30 Uhr statt. Treffpunkt ist am Portal der Basilika. „Laterne, Laterne, uns zieht's nicht in die Ferne!“ heißt hingegen das Motto der Sommerführungam Dienstag, 16. August, um 20.15 Uhr (Treffpunkt Tourist-Information, Marienstraße 1).

Alle Teilnehmer bekommen zu Beginn der Führung eine Laterne mit LED-Beleuchtung, die sie nach der Führung behalten dürfen. Dann startet die Gruppe unter der Leitung von Ruth Julius zu einer knapp einstündigen Führung zu den Highlights der Ellwanger Innenstadt.

Auch das ist eine Möglichkeit für die Ferien: Die Stadt Ellwangen bietet wieder interessante Führungen durch die Stadt an. (Foto: Archiv)

Die Führung kostet inklusive Lampions und einem Cocktail 13 Euro für Erwachsene und 11 Euro für Kinder. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Tourist-Information. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Infos und Karten: Tourist-Information Ellwangen, Telefon 07961 / 8 43 03.

Sonntag, 19 Uhr, Garten des Palais Adelmann in Ellwangen, Duo Daniel Ahlert (Mandoline) und Birgit Schwab (Gitarre/Laute): In der Ellwanger Reihe „Jumping Fingers“ ist am Sonntag das Duo Daniel Ahlert (Mandoline) und Birgit Schwab (Gitarre/Laute) zu Gast im Garten des Palais Adelmann in der Spitalstraße. Sielfreude, höchste Präzision im Zusammenspiel und die Suche nach neuen Wegen vereinen das 2022 gegründete Duo. Beide studierten an der Hochschule für Musik und Tanz Köln/Standort Wuppertal, sind Stipendiaten und Preisträger bedeutender Wettbewerbe.

Daniel Ahlert (Mandoline) kann bereits auf eine langjährige internationale Solisten- und Kammermusikkarriere mit vielen hundert Konzerten zurückblicken, die ihn vor allem im Duo mit Birgit Schwab (Laute/Gitarre) auf renommierte Festivals wie zum Beispiel das Bachfest Leipzig oder das Festival La Guitarra California (USA) führte.

Auch Nicola Yasmin Stock (Gitarre) ist Widmungsträgerin zahlreicher neuer Kompositionen, insbesondere im Kontext ihres innovativen Left Hand Guitar Pieces Project (Musik für Gitarre mit der linken Hand allein). Ein wichtiges Anliegen ist ihr zudem die noch immer unterrepräsentierte Musik von Komponistinnen.

In der Ellwanger Reihe „Jumping Fingers“ ist am Sonntag ab 19 Uhr das Duo Daniel Ahlert (Mandoline) und Birgit Schwab (Gitarre/Laute) zu Gast im Garten des Palais Adelmann in der Spitalstraße. (Foto: Ahlert)

Darüber hinaus konzertiert sie solistisch weltweit auf Festivals, wie zum Beispiel auf dem Kashiwazaki Sound Market (Japan) oder Guitarrea Garza Roja (Ecuador).

Karten zu 15 € (Schüler 5 €): Tourist-Information, Telefon 07961 / 84 30 3, E-Mail: tourist@ellwangen.de, an der Abendkasse und über Reservix.