Führung durch die Ausstellung „Der letzte Guss“

Am Sonntag, 29. August, um 14.30 Uhr, führt Kurator Joachim Wagenblast durch die Ausstellung „Der letzte Guss“ in der Museumsgalerie des Bürgerhauses Wasseralfingen. Die Schau zur Gießereitradition ist in der Museumsgalerie im Bürgerhaus Wasseralfingen zu sehen. Sie führt vor Augen, welch große Industriegeschichte 2019 für die Menschen dieser Raumschaft zu Ende gegangen ist.

Die Ausstellung vermittelt einen Eindruck von der traditionsreichen Fertigung von Eisengusserzeugnissen in Wasseralfingen, von riesigen Schiffsmotorgehäusen bis hin zu Öfen, Brunnenschalen, Säulen und Zaunelementen sowie kleinen Gebrauchsgegenständen des Alltags.

Dieses kultur- und heimatgeschichtliche Erbe belegt die Einzigartigkeit eines besonderen Kapitels vergangener industrieller Produktion in Württemberg und erzählt von deren Ende vor zwei Jahren.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem gültigem 3G-Nachweis möglich.