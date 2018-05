Eine 76 Jahre alte Fußgängerin ist am Freitagmorgen in der Burgstallstraße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Ein 69 Jahre alter VW-Lenker hatte kurz nach 09:30 Uhr den Burgstallkreisverkehr in Richtung B 29 verlassen und hierbei die Seniorin übersehen, welche die Fahrbahn überquerte. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Pkw wurde auf circa 50 Euro beziffert.