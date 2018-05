Fußgänger: So manches ist „ausbaufähig“

Sehr intensiv hat der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung des Gemeinderats den „Fußverkehrs-Check“ diskutiert. Bei dem „Check“ hatte es unter anderem mehrere Vor-Ort-Begehungen und einen Abschluss-Workshop gegeben. Der Ausschuss hatte jede Menge Vorschläge, Kritik und Feststellungen parat. In einem ist man sich einig: Die Situation für Fußgänger in der Kreisstadt hat deutlich Luft nach oben und ist definitiv ausbaufähig.

Es gehe darum, erklärte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, die „Lebensqualität neu zu gestalten“ in der Stadt. Sein Eindruck: „Der eine oder andere hat verlernt zu laufen.“ Man halte aber, betonte er, am Grundsatzbeschluss zur Mobilität fest. Ganz allgemein, so Anja Brückner (Tiefbauamt), sei die Situation für Fußgänger in Aalen „nicht schlecht,“ zu verbessern gebe es aber immer etwas. Von Lobbyisten wird nach Meinung von Thomas Wagenblast (CDU) viel über Rad- und Autoverkehr diskutiert, weniger über den Fußverkehr. Was man nun brauche, sei eine anspruchsvolle Infrastruktur.

Fleischer: Lange vernachlässigt

Es sei in der Tat so, dass die Fußgänger sehr lange vernachlässigt worden seien, stellte Michael Fleischer (Grüne) fest. Schnell etwas ändern könnte man beispielsweise mit längeren Grünphasen für die Fußgänger. Für Senta D’Onofrio(SPD) ist es wichtig, die Maßnahmen schnell und unbürokratisch umzusetzen, die man im Blick hat, und keine weiteren auf die Agenda zu setzen. Ein Beispiel ist für sie die Friedrichstraße, ein „Knotenpunkt“ für Autos, Radfahrer, Fußgänger und ÖPNV. Hier sollte man die Situation „erträglicher machen.“ Jürgen Opferkuch (Freie Wähler) berief sich auf Polizeidaten. Die zeigten nämlich, dass in den 30er-Zonen zu 80 Prozent von den Anwohnern die Höchstgeschwindigkeit überschritten werde.

Ilse Schmelzle (FDI) ist die Pflasterung in der Fußgängerzone ein Dorn im Auge. Rollstuhlfahrer würden hier so gut wie nicht durchkommen. Die Pflastersteine, bemerkte Steidle, wurden vor 40 Jahren verlegt. Damals hatte man das Thema Barrierefreiheit „nicht so auf dem Schirm.“ Schmelzle regte auch an, Gehwege nicht mehr an verkehrsreichen Straßen entlangzuführen. Vor allem für Schulkinder würden sie eine starke Feinstaubbelastung mit sich bringen.

„Das grenzt an Harakiri“

Auch das Thema Zebrastreifen in 20er-´und 30er-Zonen machte die Runde. Bislang sind sie dort nicht zulässig. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Wagenblast warnte vor einer „Zebrastreifen-Euphorie“ und sieht sie an manchen Stellen sehr kritisch. Es hätte schon schwere Unfälle gegeben, weil sich Kinder darauf verlassen hätten, dass der Autofahrer anhält. Rücksicht im Straßenverkehr sei ein „knappes Gut“ geworden. Beim Thema Zebrastreifen sprach Fleischer von einem „alten Aalener Dilemma“. Teilweise gab er Wagenblast Recht. Am Burgstall-Kreisverkehr müsse man aber handeln, auch wegen des Bauzauns, der zurzeit die Sicht einschränke. Die Situation für Fußgänger dort „grenzt an Harakiri.“