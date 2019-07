Fußgänger schwer verletzt

Eigentlich ist nach dem Rutenfest die Schule vorbei: In der Regel gibt es am Mittwoch nach dem Fest der Feste noch die Zeugnisse, dann werden die Ravensburger Schüler in die Sommerferien entlassen. Nicht so dieses Jahr: Heuer beginnen die großen Ferien in Baden-Württemberg offiziell erst am Montag, 29. Juli. Um den Reiseverkehr zumindest ein wenig zu entzerren und, so Kultusministerin Susanne Eisenmann, damit sich „die Nachfrage nach touristischen Angeboten besser verteilt“.