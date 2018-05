Fußballtag: VfB-Trainer Sasa Janic zu Gast in Aalen

In der Aalen Schillerschule hatten am vergangenen Mittwoch 30 Mädchen und Jungen die Gelegenheit, einen ganz besonderen Fußballtag zu erleben. Mit dem U-11-Trainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, Sasa Janic, und seinem Co-Trainer ermöglichte der Verein „Aktion Fußballtag“ den Schülern einen lehrreichen Tag.

Im Rahmen eines Fußballtages erhalten Kinder völlig kostenlos einen Tag lang ein Training unter Anleitung von aktuellen Bundesliga-Jugendtrainern oder ehemaligen Profis aus ganz Deutschland. Das Training beinhaltet sowohl spezielle Koordinationsübungen wie bei den Stars, als auch Übungen für den alltäglichen Sportunterricht an den Schulen. Dabei ist den Trainern vor allem die Balance zwischen Spaß und Disziplin wichtig.

Nach dem Training findet jeder Fußballtag seinen Abschluss in Form eines kleinen „Champions League“-Turniers.

An der Aalener Schillerschule konnten die 30 Schüler am vergangenen Mittwoch viel lernen, denn es geht den Bundesligatrainern nicht nur um das Fördern von Techniken und Spielsituationen, sondern auch um den Zusammenhalt in einer Gruppe, also um deren soziale Kompetenzen.