Fußballer spenden für Spielzeug

Die aktiven Fußballer des SV Ebnat hatten nach dem Martinsumzug die Bewirtschaftung übernommen, und aus diesem Erlös übergaben sie nun eine Spende in Höhe von 300 Euro an den Vorsitzenden des Krankenpflegevereins Ebnat, Hans-Peter Kinzl. Von dieser Spende soll für beide Kindergärten in Ebnat neues Spielzeug angeschafft werden, so der Wunsch des Sportvereins. Unser Bild zeigt bei der Übergabe von links nach rechts den Vorstandsvorsitzenden des SV Ebnat, Lothar Weber, den SV-Vorstand Finanzen, Eberhard Amerein, den Vorsitzenden des Krankenpflegevereins Ebnat, Hans-Peter Kinzl, den SV-Vorstand Öffentlichkeitsarbeit, Dietmar Förstner und den SV-Abteilungsleiter Fußball Aktive, Torsten Eberle.