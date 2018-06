Fußballbegeisterte Wirte stehen in den Startlöchern

Während die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland auf Hochtouren läuft, warten die fußballbegeisterten Wirte noch auf ihren Einsatz. Doch nicht mehr lange und der Gastrokick geht am Samstag, 30. Juni, in eine neue Runde. Bereits 13 Mannschaften haben sich angemeldet, sagt Mischa Welm, einer der Organisatoren der Veranstaltung, die in den vergangenen drei Jahren 15 000 Euro für soziale Projekte eingespielt hat.

Neben dem Spaß und dem Miteinander steht auch bei der vierten Auflage der gute Zweck im Mittelpunkt. Der gesamte Erlös soll wieder einer sozialen Einrichtung oder einer bedürftigen Einzelperson zugute kommen. Mindestens 5000 Euro möchten wir zusammenbekommen, sagt Mischa Welm. Und er ist zuversichtlich, dieses Ziel zu schaffen. Denn der Gastrokick habe in den vergangenen Jahren immer mehr Besucher angezogen und auch jedes Jahr mehr Wirte mobilisiert, die mit ihrem Team gegen das runde Leder treten.

13 Mannschaften stehen schon fest

13 Mannschaften stehen bereits fest. Neben Cosmos Ostertag, Olli’s Bistro, dem Hobel, dem Reichsstädter Café, den Essinger Bären, der Havanna Bar und des Wunderlichs sind auch das Frapé, das Enchilada, das Café Dannenmann/Rambazamba, die Schättere, die Limes-Thermen und Pommes Waldhausen mit dabei. Weitere drei Teams können sich noch anmelden, sagt Mischa Welm.

Jeweils vier Feldspieler und ein Torwart werden bei dem Hobby-Turnier um den Pokal kämpfen. Pro Mannschaft dürfen nur zwei aktive Spieler gemeldet werden. Zudem muss während des Turniers jeweils eine Fußballerin und ein Mitarbeiter der jeweiligen Kneipe auf dem Platz stehen. Ausgelost werden die Gruppen beim Wasseralfinger Stadtfest, das am kommenden Wochenende über die Bühne geht.

Die Vorbereitungen für die Veranstaltung um die Aalener Wirte und den Round Table 195 Aalen laufen auf Hochtouren. Das Rahmenprogramm mit Aktionen, Musik sowie Essen und Trinken steht. Auch Plakate werben bereits für den Gastrokick, der am 30. Juni um 10 Uhr auf dem Bohlschulplatz beginnt. In den nächsten Tagen werden in den Gastronomiebetrieben zudem Bierdeckel verteilt, die auf das Spektakel aufmerksam machen.