Fußball-Verbandsliga: Weiß schlägt vier Mal zu

Auch im dritten Vorbereitungsspiel behielt Fußball-Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen gegen den Landesligisten TSV Buch souverän mit 5:1 (4:0) die Oberhand.

Vor allem in der ersten Spielhälfte ließen die Sportfreunde ihren Gegner absolut nicht zur Entfaltung kommen. Bereits beim Spielaufbau wurde der Gegner attackiert. Die Mannschaft von Trainer Helmut Dietterle waren immer einen Tick schneller am Ball. Nach drei Treffern von Fabian Weiß und Patrick Kurz wurde mit 4:0 die Seiten gewechselt. Nach dem Seitenwechsel und den zahlreichen Auswechslungen geriet der Dorfmerkinger Spielfluss etwas ins Wanken, ohne den Gästen nennenswerte Torchancen zu ermöglichen. Weiß erhöhte in der 75. Minute auf 5:0 und ein Eigentor stellte das 5:1 (90.) her. Der nächste Test steht am Donnerstag, 18 Uhr, gegen Feuchtwangen an.

Tore: 1:0, 2:0 Fabian Weiß (3., 10.), 3:0 Patrick Kurz (30.), 4:0, 5:0 Fabian Weiß (43., Elfmeter, 75.), 5:1 (90., ET).