(jsc) - Im zweiten Vorbereitungsspiel haben die Verbandsliga-Fußballer der Sportfreunde Dorfmerkingen den Bezirksligisten TSG Schnaitheim mit 6:0 besiegt.

Vor allem in der ersten Spielhälfte sah es allerdings nicht nach einem solchen souveränen Sieg aus. Die Gäste aus Schnaitheim wehrten sich tapfer und kamen ein ums andere mal gefährlich in Dorfmerkingens Strafraumnähe, ohne sich klare Torchancen zu erspielen. Auf Dorfmerkingens Seite hatten jedoch J. Scherer und Lukas Kalweit den Führungstreffer auf dem Fuße. So dauerte es jedoch bis zur 45. Minute, ehe den Sportfreunden durch ein Eigentor die 1:0-Pausenführung gelang. Im zweiten Spielabschnitt brachte Trainer Helmut Dietterle nahezu eine komplett neue Mannschaft auf das Spielfeld. Bei den Gästen ließen nun die Kräfte sichtlich nach und letztendlich landeten die Sportfreunde einen auch in dieser Höhe verdienten 6:0-Sieg.

Tore: für Dorfmerkingen: Christian. Scherer (2), P. Kurz (2), Gruber und ein Eigentor.

Die nächsten Vorbereitungsspiele der Sportfreunde:

Samstag, 3.2.2018: SF Dorfmerkingen - TSV Buch (13 Uhr); SF Dorfmerkingen II - SF Fleinheim (15 Uhr).