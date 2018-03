Fußball-Verbandsliga: Essingen feiert ersten Sieg im Test

Es sollte ein erster Aufgalopp nach langen schweißtreibenden Einheiten werden, den Fußball-Verbandsligist TSV Essingen am Mittwochabend gegen den Bezirksligisten TV Neuler in der Wintervorbereitung absolvieren wollte. Am Ende dann war er es auch, mit 3:2 hat sich die Mannschaft von Dennis Hillebrand durchgesetzt.

„Ich habe viele positive Eindrücke gesammelt, alle haben mächtig Gas gegeben. Für einen ersten Test war das schon ganz in Ordnung“, resümierte Hillebrand. Etwas ärgerlich fand er die beiden Gegentreffer, nachdem seine Mannschaft bereits mit 3:0 führte. „Da sind wir wieder in alte Verhaltensmuster verfallen, die es schleunigst abzustellen gilt“, so der TSV-Trainer. Die Treffer erzielten Neuzugang Deniz Bihr, Christian Essig per direkt verwandeltem Freistoß sowie der 20-jährige Testspieler Marijan Suto. Auf Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des TSV, hat Suto bereits Eindruck hinterlassen: „Er bewegt sich als Mittelstürmer sehr gut, hat ein Näschen und könnte einschlagen, wenn er denn mal richtig fit ist.“

In der Halbzeit hatte der TSV komplett durchgewechselt, einzig Jens Malitzke spielte die kompletten 90 Minuten. Im Tor stand Fabian Pohl, der den bei der DFB-Futsal-Nationalmannschaft weilenden Philipp Pless vertrat. Ebenfalls aus der zweiten Mannschaft ausgeholfen hatte Luca Zoller. An diesem Samstag (14 Uhr) nun soll bereits der zweite Test folgen. Gegner im Schönbrunnenstadion wird dann Landesligist Germania Bargau sein.