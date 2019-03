Fußball-Verbandsliga: Essingen baut die Siegesserie aus

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat sich auch in seinem dritten Spiel im Jahr 2019 mit drei Punkten belohnen können. In einem umkämpften Spiel hat sich die Mannschaft von Beniamino Molinari mit 3:1 bei Olympia Laupheim durchgesetzt und damit gleichzeitig das 0:2 aus dem Hinspiel wettgemacht.

Dabei begann das Spiel gar nicht so, wie man es sich auf Essinger Seite vorgestellt hatte. Bereits in der ersten Minute entschied der Unparteiische auf Handelfmeter. Simon Dilger ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und schoss zur frühen Führung für die Gastgeber ein (2. Minute). Doch der TSV schüttelte sich nur kurz und zog das Tempo an. Nach einer Ecke von Fabian Weiß markierte Josip Skrobic den schnellen Ausgleich (7.).

Nur eine Minute später prüfte Maximilian Eiselt den Laupheimer Torwart, der den Freistoß aber noch abwehren konnte. Essingen blieb offensiv gefährlich. Nach einer Eiselt-Ecke köpfte Niklas Groiß das Leder an die Latte. Doch ähnlich gefährlich wurde es auf der anderen Seite. Einen Freistoß von Robin Biesinger fischte Essingens Schlussmann Jonas Gebauer soeben noch aus dem Winkel (18.).

Ausgeglichene Partie

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, der kein Team seinen Stempel aufdrücken konnte. Glück hatten die Essinger dann, als Laupheims Julian Haug nach einer Flanke knapp vorbeiköpfte (35.).

Doch auch der TSV hatte noch eine gute Gelegenheit vor der Pause. Niklas Weissenberger schickte Eiselt auf die Reise, doch er bekam den Ball nicht an Laupheims Keeper vorbei (44.). Kurz nach dem Wiederanpfiff sprintete Tim-Ulrich Ruth über die rechte Seite und drang in den Strafraum ein. In diesem zu Fall gebracht entschied der Unparteiische erneut auf Strafstoß. Dieser Verantwortung nahm sich Winterneuzugang Kilian Müller an und verwandelte zur 2:1-Gästeführung (48.).

Nach einem erneuten Eckball von Eiselt köpfte Weissenberger nur knapp drüber. Nach einer schönen Flanke von Ruth schloss Eiselt ab, schob das Leder jedoch am Pfosten vorbei (64.). Drei Minuten später hatten Gebauer und der TSV noch einmal Glück. Laupheims Manuel Hegen drosch einen Freistoß aus großer Distanz an die Latte (66.). Nico Zahner hatte dann die Vorentscheidung verpasst.

Ibrahim macht den Deckel drauf

Nach einer guten Vorarbeit von Jermaine Ibrahim scheiterte er allerdings am Laupheimer Schlussmann Julian Lense, der bravourös parierte (74.). So blieb es spannend bis zum Schluss. Erst in der Nachspielzeit machte Ibrahim den Deckel auf den Auswärtssieg. Nach klugem Zuspiel von Julian Biebl netzte Ibrahim zum 3:1 für den TSV ein (90.+3). Der dritte Sieg in Serie führt Essingen nun weiterhin auf dem vierten Rang – und Molinaris Bilanz kann sich sehen lassen: nach drei Spielen als Trainer des TSV stehen drei Siege zu Buche.