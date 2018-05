Neresheim-Dorfmerkingen (jsc) - Der Fußball-Verbandsligist trifft an diesem Samstag (13 Uhr) im dritten Testspiel auf den Landesligisten aus Buch. Beide Vereine verbindet seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis. Das Spiel wird auf dem Kunstrasengelände in Dorfmerkingen ausgetragen.

Für 90 Minuten dürfte die Freundschaft der beiden Vereine allerdings zu Ende sein, denn wer Trainer Helmut Dietterle kennt weiß, wie wichtig die Vorbereitung ist. Deshalb werden die Sportfreunde auch diese Begegnung hoch konzentriert angehen. „Der Kampf um die Stammplätze läuft und jeder Akteur bekommt in der Vorbereitung seine Chance“, so der Dorfmerkinger Coach. Die Gäste aus Buch sind sehr gut in die Saison 2017/18 gestartet, haben jedoch gegen Ende der Vorrunde etwas geschwächelt.

Platz sieben und 20 Punkte stellen den seit neun Jahren aktiven Trainer Haug zwar zufrieden. Doch an den 29 Gegentreffern, wird in Buch derzeit gearbeitet. In Dorfmerkingen werden die Gäste deshalb aus einer verstärkten Abwehr agieren wollen, um die Dorfmerkinger Stürmer Fabian Weiß, Daniel Nietzer und Benjamin Schiele in Schach zu halten.

Spielbeginn: 13 Uhr

Anschließend steigt um 15 Uhr das Testspiel: SF Dorfmerkingen II - SF Fleinheim (jsc)