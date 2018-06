Es ist das erste Derby in dieser Fußball-Verbandsligasaison für die Sportfreunde Dorfmerkingen. Am Samstag (15.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Helmut Dietterle, die als Aufsteiger mit zehn Punkten aus fünf Spielen prächtig in die Saison gestartet ist, am sechsten Spieltag beim 1. FC Normannia Gmünd an. Die Gmünder haben erst fünf Zähler auf dem Konto, konnten erst einmal gewinnen. Unser Redakteur Timo Lämmerhirt hat sich mit Dietterle unterhalten und wollte unter anderem von ihm wissen, wie die Umgewöhnung von der Landes- auf die Verbandsliga verlaufen ist.

Zuletzt geriet der Dorfmerkinger Motor etwas ins Stocken, 1:2 gegen Hollenbach, 2:2 gegen Pfullingen. Wie waren die Spiele aus Ihrer Sicht?

Wir haben gegen Hollenbach eine gute erste Halbzeit gespielt und dort auch zurecht geführt. Am Ende hat Hollenbach das Spiel gedreht, weil es auch eine gute Mannschaft ist. Gegen Pfullingen haben wir in der ersten Halbzeit vielleicht sogar unsere beste Saisonleistung gebracht, aber eben nur ein Tor geschossen. In der zweiten Halbzeit waren die Pfullinger stark, haben das Spiel gedreht und sogar noch einen Elfmeter verschossen. Wir haben aber Moral gezeigt und sind so etwas glücklich in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich gekommen.

Nichtsdestotrotz kann ja keiner erwarten, dass Dorfmerkingen nach dem Aufstieg durch die Verbandsliga marschiert, wie es in einigen Bereichen in der vergangenen Saison, eine Etage tiefer, passiert ist. Sie stehen doch prima da, oder sehen Sie das anders?

(schmunzelt) Danke, genauso ist es. Wir haben zehn Punkte geholt und stehen glänzend da. Zwei Punkte im Schnitt sind top. Wir wissen schon, dass wir anders wahrgenommen werden von den gegnerischen Mannschaften, das wird an deren Vorberichten deutlich. Da sind wir dann immer der etablierte Verbandsligist. Wir sind aber der Aufsteiger und hatten durch das DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig nicht die optimale Vorbereitung auf die Liga.

Hört sich an, als wären die Sportfreunde mit ihrer Entwicklung noch nicht am Ende.

Das stimmt, unser Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft, sowohl körperlich als auch spielerisch. Unser Ziel ist auch deswegen ganz klar formuliert: wir möchten möglichst komfortabel den Klassenerhalt erreichen, die 40 Punkte schaffen. Natürlich wissen wir aber, dass wir eine starke Mannschaft haben, in der noch mehr steckt, ebenso wie im Verein.

Wo würden Sie die Unterschiede zwischen der Landes- und der Verbandsliga sehen?

In der Verbandsliga gibt es sehr viele Mannschaften, die spielerisch einiges zu bieten haben. Das beste Beispiel ist Pfullingen am vergangenen Spieltag. In der Landesliga kommen die Mannschaften eher über den Kampf. Vergleichbar ist, dass diese beiden Ligen recht ausgeglichen sind.

Niklas Weissenberger ist in dieser Saison Kapitän. Haben Sie Schlussmann Christian Zech entmachtet?

(lacht) Nein, absolut nicht. Christian kam auf mich zu und hat gesagt, man solle doch einmal über eine andere Lösung nachdenken, damit er sich komplett auf die Saison und seine eigene Leistung konzentrieren kann. Wir haben wählen lassen, bei uns läuft alles demokratisch ab. Die Fünf mit den meisten Stimmen, die nun im Spielerrat sitzen, sollten aus ihrem Kreis den neuen Kapitän bestimmen und mir mitteilen. So wurde es Niklas. Christian ist aber auch im Spielerrat vertreten. Die anderen drei Spieler sind Daniel Nietzer, Fabian Weiß und Nicolai Sauer.

Den Verein Normannia Gmünd kennen Sie ja ganz gut, haben die erste Mannschaft selbst trainiert. Wissen Sie noch, wann Sie das letzte mal in einem Pflichtspiel im Schwerzer angetreten sind?

Das müsste in der Saison 2010/2011 gewesen sein. Da war ich noch Trainer der Normannia. Daran habe ich gute Erinnerungen. Wir wurden damals Fünfter in der Oberliga und standen im WFV-Pokalfinale, das wir damals gegen den Drittligisten 1. FC Heidenheim verloren haben.

Haben Sie sich schon ein Bild von der aktuellen Normannia machen können?

Ich habe mir die Normannen beim 3:4 gegen Tübingen und beim 2:2 gegen Öhringen vor Ort angeschaut. Das ist eine gute Mannschaft, die gegen Tübingen etwas Pech hatte und gegen Öhringen Moral bewiesen hat. Zudem hatten die Gmünder eine Menge Verletzungspech, das darf man auch nicht vergessen. Man sieht, dass sich die Normannia ihre Handschrift allmählich erarbeitet, was sich bislang noch nicht in den Punkten widerspiegelt. Ich denke dennoch, dass die Mannschaft auf einem guten Weg ist.

Wie ist es um die Favoritenrolle bestellt am kommenden Samstag?

Aufgrund des Tabellenplatzes sind wir vielleicht Favorit. Allerdings ist es ein Derby, in Derbys gibt es keinen Favoriten. Ich denke, dass es ein sehr intensives Spiel werden wird.

Wir erwarten Sie die Gmünder?

Durchaus mutig und mit klarem Konzept. Sie werden vermutlich stabil in der Defensive stehen wollen, mit zwei Sechsern, und haben uns sicherlich auch schon beobachtet. Sie haben ein Heimspiel und in einem solchen treten sie immer selbstbewusst auf - ganz gleich, auf welchem Tabellenplatz sie stehen.

Lässt sich nach diesem Duell vielleicht schon eine Tendenz für den weiteren Saisonverlauf ableiten?

Für uns nicht, weil wir die beiden Derbys (am siebten Spieltag empfangen die Sportfreunde den TSV Essingen, d. Red.) separat betrachten müssen. Ab dem zehnten Spieltag kann man vielleicht von Tendenzen sprechen. Wenn wir weiter so stabil spielen, können wir eine gute Saison spielen.