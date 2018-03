Fußball und Stadtlauf kollidieren

Eigentlich sind es ja zwei Veranstaltungen, über die sich die Aalener Sportbegeisterten freuen sollten. Am Sonntag, 19. Juli, findet von 11 bis 17 Uhr der 29. Aalener Stadtlauf statt. Mittags um 14.30 Uhr hat Fußball-Drittligist VfR Aalen den Bundesligisten VfB Stuttgart in der Scholz-Arena zu Gast. Aalen City topfit, möchte man meinen.

Aber Karl-Heinz Vandrey, Vorsitzender der LSG Aalen, die seit Jahren den Stadtlauf organisiert, ist sichtlich angefressen: „Wir haben uns maßlos geärgert, als wir das erfahren haben. Schließlich steht unser Termin seit einem Dreivierteljahr.“ Er befürchtet massive Auswirkungen auf das Laufevent in mehreren Bereichen. „Zum einen verärgert diese Terminkollision viele meiner Sponsoren, zum anderen gibt es auch unter den Läufern viele VfB-Fans.“

Dabei peilten Vandrey und sein Stellvertreter Uwe Koblizek durch zahlreiche Neuerungen diesmal wieder eine Teilnehmerzahl von fast 1500 an. Das wird nun schwierig. Eine der Neuerungen war nämlich, vom Samstag auf den Sonntag zu gehen, um anderen Veranstaltungen auszuweichen.

Am Dienstagabend gab es bei den Stadtlauf-Organisatoren jedenfalls eine lange Sitzung. „Wir fühlen uns abgewatscht. Wir wollten hinschmeißen. Das tun wir jetzt aber nicht“, sagt Vandrey, „es lässt sich ja nichts mehr ändern. Der Vertrag mit dem VfB ist unterschrieben. Wir versuchen nun, das Beste draus zu machen. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig.“

Aalens Sportbürgermeister Wolf-Dietrich Fehrenbacher versucht, die Wogen zu glätten. „Ich habe Verständnis für die LSG, aber ich sitze da zwischen den Stühlen. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber wir haben dem VfB erst im November abgesagt.“ Diesmal wollte man das nicht tun, zumal die Gelegenheit günstig ist. Der VfB ist auf der Durchreise. „Wir hatten den Fall vor Jahren schon mal“, sagt Fehrenbacher, „als der VfB am Stadtlauftag in Aalen gegen Nottingham Forest spielte. Die beiden Veranstaltungen taten sich gegenseitig nicht weh. Wir glauben, dass auch diesmal die Stadt groß genug für zwei Events ist.“

Zunächst dachten die Stadtlaufmacher darüber nach, den ersten Start zeitlich nach vorne auf 10 Uhr zu schieben. Ging nicht, denn in der Stadtkirche in unmittelbarer Nähe ist bis 11 Uhr Gottesdienst. Den wollte man nicht stören. Auch den Zeitplan enger zu machen, aber auch das ist nicht möglich.

Momentan macht die LSG mit ihrem LSG-Bus in den Schulen Werbung für den Stadtlauf (Vandrey: „Das kommt sehr gut an.“). Diese Aktion würde ad absurdum geführt, wenn die Stadtlauf-Macher gleichzeitig die Möglichkeit zum Mitmachen einschränken würden. Und dass die LSG Werbung für die gute Sache macht, hat Fehrenbacher bemerkt: „Hier wird hervorragende Arbeit in Sachen Neuausrichtung gemacht: zündende, gute Ideen.“

Späterer Anpfiff nicht möglich

Schließlich ließ die LSG nachfragen, ob nicht in der Scholz-Arena ein späterer Anpfiff möglich sei. Auch vergeblich: Die Profis des VfB müssen noch am selben Tag weiter zum Termin in Wangen.

Und Vandrey spricht ein weiteres Problem an: „Uns fehlen ja auch ehrenamtliche Helfer, die sicher gerne das Spiel des VfR gegen den VfB angucken.“ Aber zumindest in diesem Bereich kommt Hilfe. Fehrenbacher: „Wir werden der LSG Aalen so gut es geht unterstützend zur Seite stehen.“