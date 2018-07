Aalen-Ebnat (an) - Am vergangenen Wochenende hat der Sportverein Ebnat seine Sporttage ausgerichtet. Zum Auftakt fand am Freitag ein AH-Turnier mit sechs Mannschaften statt. Die „Alten Herren“ boten guten Fußball und der Container Niesitz wurde Turniersieger. Es war ein Turnier, so wie man es sich vorstellt: Freundschaftlich und ohne Härte. Als Organisator dieses Turniers zeichneten sich Andreas Singer, Ralf Grafl und Erwin Weidenauer verantwortlich.

Der Samstag stand dabei ganz im Zeichen der F-Junioren. Am Nachmittag war dann der jüngere Jahrgang der F-Junioren an der Reihe. Fünf Mannschaften ermittelten den Turniersieger. Der SV Waldhausen hatte am Ende die Nase vorn, gefolgt vom SV Ebnat und dem SVH Königsbronn.

Als Highlight dieses Samstags kann man wiederum den 11-er Cup bezeichnen. Vor einer guten Kulisse haben sich 21 Mannschaften im Elfmeterschießen gemessen. Turniersieger wurde „Diciotto Penna“. Allerdings war an diesem Samstagabend der Wettergott dem SVE nicht wohl gesonnen. Den Auftakt am Sonntag bildete ein E-Jugend Turnier. Viele begeisterte Zuschauer verfolgten die Spiele und es wurde guter Fußball geboten. Einen besonderen Augenschmaus erlebten die zahlreichen Zuschauern bei den Bambini-Spielen. Die kleinsten Fußballer wurden lautstark angefeuert und es herrschte gute Stimmung auf dem Sportgelände. Als Organisator für alle Jugendspiele zeichnete sich der Jugendleiter des SVE, Fabian Amerein mit seinem Team verantwortlich. Zudem erhielten alle Spieler einen Preis.

Für die Kleinen außerhalb des Platzes wurde Kinderschminken angeboten und die Tischtennis-Abteilung bot die Gelegenheit sich einmal selbst an der Platte zu versuchen.

Kantersieg des SVE

Vor dem Einlagespiel der Aktiven Fußballmannschaft gegen den TSV Wäschenbeuren, präsentierten sich die Kunstturnabteilung und alle die Auftritts- und Showtanzgruppen des Vereins.

„Unlimited“, Happy-Dancer, Mini-Dancer, Eltern-Kind-Turnen und Second-Step zeigten ihr Können und wurden mit großem Beifall von den zahlreichen Zuschauern auch belohnt. Nach dem letzten Einzelauftritt gab es einen Leckerbissen, denn alle Gruppen formierten sich als „Bunte Wiese“ gemeinsam zu einem Showtanz. Für die Choreographie waren Isabella Walther, Andrea Schubert und Jennifer Kieninger verantwortlich.

Den Abschluss der Ebnater Sporttage bildete das Spiel des Bezirksliga-Absteigers aus Ebnat gegen den TSV Wäschenbeuren. Hier konnte sich die Heimmannschaft letztlich verdient mit 7:1 durchsetzen und für einen perfekten Abschluss sorgen.