Fußball-Regionenliga: Glatzel-Ausgleich zu wenig

Am zweiten Spieltag der Frauenfußball-Regionenliga-Saison waren die Damen des TSF Ludwigsfeld zu Gast beim FC Ellwangen – und gewannen mit 3:1 (2:1). Beide Mannschaften starteten gut in die erste Halbzeit jedoch war der Gegner vor dem Tor der Ellwanger Frauen giftiger und erzielte somit in der 16. Minute das 0:1 durch Laura Di Muni.

Die Ellwangerinnen hielten gut dagegen und erzielten in der 41. Minute durch Miriam Glatzel das 1:1. Nach einem Freistoß für die Frauen des TSF Ludwigsfeld könnten die Ellwangerinnen den Ball nicht effizient klären. Durch eine Abseitsfehlentscheidung des Schiedsrichters und dem schnellen Umschalten der Gegner konnten diese in der 45. Minute durch Johanna Mangold auf 2:1 erhöhen.

Die zweite Halbzeit war ein Spiel auf Augenhöhe wobei die Chancenverwertung der Ellwangerinnen unglücklich war. Durch einen schönen Eckball in der 68. Minute erhöhten die Frauen des TSF Ludwigsfeld mit einem Kopfballtor durch Chanette Kern auf 3:1. Trotz gutem Wetter und motivierter Spielerinnen konnten die drei Punkte nicht nach Hause geholt werden.