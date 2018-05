Fußball: Oberstufen-Team setzt sich bei Schulturnier durch

Auch dieses Jahr war im Vorfeld wieder großer Andrang unter den Schulklassen, um einen der zwölf Startplätze beim Fußballturnier der Technischen Schule Aalen zu ergattern.

In teilweise sehr engen und fußballerisch tollen Spielen kämpften Schülermannschaften des VABO, des Technischen Gymnasiums, der Berufsfachschule, der Fachschule für Technik und dem Berufskolleg um die besten Platzierungen. In der Vorrunde spielten jeweils vier Mannschaften in drei Gruppen um den Gruppensieg.

Spielerisch erstklassig wurde es spätestens ab der Zwischenrunde in der Weidenfeldhalle. Hier spielten im K.o.-System die Gruppenersten gegen die Gruppenzweiten um den Einzug in die Finalrunde. In Gruppe zwei musste nach Punkt- und Torgleichheit das Siebenmeter-Schießen zwischen den Teams der Klassen 2BFE1 und 2BKI1 um den Einzug in die Zwischenrunde entscheiden, welches die Berufsfachschüler für sich verbuchten. In den K.O.-Spielen der Zwischenrunde setzten sich die Mannschaften des Technischen Gymnasiums der Klassenstufe 12 und 13 durch.

Als dritter Finalist komplettierte die „433 Türkispor“ der Berufsfachschule die Endrunde, die sich nach einem spannenden Spiel gegen die „Techkicker“ der Fachschule für Technik durchgesetzt hatte.

Umkämpfte Spiele in der Finalrunde

Drei sehr enge und hart umkämpfte Partien gab es in der Finalrunde. Alle drei Teams überzeugten neben hoher Laufbereitschaft und Schnelligkeit auch durch exzellente Ballbeherrschung und taktischen Finessen. Am Ende durfte sich „433 Tükipor“ über einen sehr guten dritten Platz freuen.

Die Oberstufe des Technischen Gymnasiums belegte mit „Gegen Gegen Gegen“ (TG 13) und „1864 Vollister“ (TG 12) die ersten beiden Plätze. Würdige Goldmedaillenträger waren am Ende die Fußballer aus Klasse 12, da sie sich keine Niederlage in der Endrunde erlaubten.

Bei der abschließenden Siegerehrung freuten sich die erstplatzierten Teams neben Urkunden, Medaillen und einem Pokal, auch über eine Freikarte des VfR Aalen, der das Schulturnier dadurch unterstützt hatte.