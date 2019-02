Fußball-Landesliga: TSG will Geschichte schreiben

Im ersten Spiel der Landesliga-Staffel II in 2019 empfängt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den Tabellenzweiten N.A.F.I. Stuttgart zum Spitzenspiel im heimischen Sportpark. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 16 Uhr.

Es geht wieder um Punkte für die Jungs von Trainer Benjamin Bilger. Nach einer intensiven Vorbereitung freuen sich die Mannen um Kapitän Philipp Leister auf das erste Pflichtspiel in diesem Jahr. Dass es gerade gegen den direkten Verfolger aus Stuttgart geht, dürfte dem Kapitän und seinen Kollegen nicht ungelegen kommen. Dann wissen die Weilermer gleich, wo sie stehen. Die Elf von Trainer Damir Bosnjak verfügt über eine wahnsinnige Qualität und mit Bruder Daniel Bosnjak sicher über einen der besten Mittelfeldakteure.

Marco Ganzenmüller und seine Nebenleute müssen die Augen offen halten, um den Strategen der Stuttgarter nicht aus den Augen zu verlieren. „Wir müssen sehr konzentriert arbeiten. Es wird ein schwerer Auftakt, auf den wir uns sehr freuen. Meine Jungs reden seit Wochen von diesem Spiel. Die Spannung steigt von Tag zu Tag“, sagt Benjamin Bilger vor dem Spiel. Positive Schlüsse hat der Trainer sicher aus dem letzten Testspiel gegen die SpVgg Satteldorf ziehen können. Obwohl seine Elf in der Schlussphase nach einer 5:0-Führung noch drei Gegentreffer kassierte, war es ein durchweg guter Test. „Wir haben die letzten 30 Minuten intensiv besprochen. Das darf uns natürlich nicht passieren. Trotzdem habe ich zahlreiche positive Schlüsse aus dieser Partie gezogen“, sagt Bilger.

Serejo trifft

Neuzugang Daniel Serejo konnte sich neben Julian Köhnlein, Roman Riedel und Hannes Borst in die Torjägerliste eintragen. Der Angreifer hat sich schnell in die Mannschaft integriert und wird zusammen mit Pascal Weidl und Timo Frank ein durchschlagkräftiges Angriffstrio bilden. „Wir haben gegen N.A.F.I. alle Spieler zur Verfügung. Die Jungs haben sensationell mitgezogen. Nun gilt es erfolgreich in die Rückrunde zu starten“, so Bilger. Dass die Zuschauer im Sportpark am Samstag das Zünglein an der Waage sein könnten, ist Bilger und seinem Team bewusst. „Wir brauchen die Fans am Samstag, aber auch in den restlichen Spielen dieser Saison. Wir können etwas Einmaliges in der TSG-Historie schaffen. Dieses Ziel schaffen wir aber nur im Kollektiv. Jeder muss sich dem Erfolg unterordnen“, fordert Bilger.