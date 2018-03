Fußball-Landesliga: Hofherrnweiler will sich von Platz vier nicht blenden lassen

Die Zielvorgabe der Verantwortlichen haben die Fußballer der TSG Hofherrnweiler bislang mehr als erfüllt. Vor der Runde hatte der Vorsitzende Achim Pfeifer Platz fünf als Ziel ausgegeben. Überwintert haben die Landesliga-Fußballer sogar auf Rang vier. Am 22. Januar ist die Rasselbande von Trainer Benjamin Bilger nun in die Vorbereitung auf die restlichen Spiele gestartet. Der erste Test war am vergangenen Wochenende bereits vielversprechend.

Der 3:0-Sieg über den Südwest-Landesligisten Gundelfingen war schon einmal ganz nach dem Geschmack von Benjamin Bilger. Gleich im ersten Testspiel der Vorbereitung hat dem Trainer der TSG Hofherrnweiler schon einiges, was er dort gesehen hat, gefallen. „Die Jungs ziehen super mit und der Test war schon sehr aufschlussreich. Die kommenden Testspiele sollen aber weitere, wichtige Informationen für eine erfolgreiche Restsaison bringen. Gegner sind dabei unter anderem die Verbandsligisten aus Gmünd (Samstag, 13 Uhr) und Essingen (Mittwoch 21. Februar, 19 Uhr). Allesamt auf dem heimischen Kunstrasenplatz. Dieser hat sich auch in dieser Vorbereitung schon bewährt. „Wir konnten alle unsere Trainingseinheiten bislang draußen auf dem eigenen Gelände absolvieren, das kann ein ein großer Vorteil sein“, so Bilger.

Trügerische Tabelle

Gleich zum Start in das Fußballjahr 2018 wartet auf die TSG mit dem starken Aufsteiger N.A.F.I. Stuttgart ein echter Gradmesser. „Das wird brutal schwer. Die Stuttgarter sind in der Liga angekommen und alle Spieler verfügen über eine gute Technik“, warnt Bilger seine Jungs schon einmal vor der Aufgabe. Warnen möchte Bilger sein Team und das Umfeld in der Aalener Weststadt auch vor dem Blick auf die Tabelle. Denn der vierte Platz ist keinesfalls so herausragend wie mancher annehmen mag. „Die Liga ist enorm eng. Mit ein zwei Niederlagen musst du den Blick schon wieder nach unten richten. Außerdem sind auch viele Spiele ausgefallen“, sagt Bilger zum trügerischen Tabellenbild in der Fußball-Landesliga.

Daher möchten die Jungs aus der Weststadt unbedingt, so schnell wie möglich die noch fehlenden 18 Punkte zum sicheren Klassenerhalt einfahren und das am besten mit sechs Siegen. Bislang haben die Spieler sich im Training vor allem um die grundlegenden Attribute gekümmert, darunter etwa Ausdauer, Taktik und Ausdauer. Mit im Training dabei sind in der Vorbereitung auch Robin Zonai, Simon Rupp, Dominik Eller, Luca Maron und Hannes Discher. Die A-Jugendspieler sollen sich beweisen und vielleicht schon bald den Sprung in den Kader der Mannschaft schaffen. Damit stehen also schon die nächsten frischen Kräfte in den Startlöchern, bei der ohnehin schon sehr jungen Truppe von Trainer Benjamin Bilger. Drei junge Spieler überzeugen bei der TSG bislang besonders. „Mit Julian Köhnlein, Kai Horlacher und Maxi Blum macht es enorm Spaß zu arbeiten“, sagt Bilger.

Rembold wird fehlen

Nicht mehr zur Verfügung steht der TSG Hofherrnweiler in der restlichen Saison Daniel Rembold, der aus privaten Gründen nicht mehr eingesetzt werden kann. Ansonsten herrscht am Sauerbach eitel Sonnenschein. „Bis auf ein zwei kleinere Infekte mit denen ein paar Spieler hin und wieder kämpfen müssen steht uns der komplette Kader zur Verfügung“, sagt Bilger. Neben Essingen und Gmünd in den kommenden Tagen testet der Landesligist aus der Aalener Weststadt in der Vorbereitung noch gegen Ellwangen (24.2.), Neresheim (17.2., beide Spiele finden zu Hause statt) und in Schnaitheim (18.2.). Ligaauftakt ist dann am 4. März.