Fußball-Landesliga: Doppelpacker Serejo ebnet den Weg

Am 19. Spieltag der Fußball-Landesliga hat der Spitzenreiter, die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, den TSV Weilimdorf im heimischen Sportpark mit 3:1 besiegt. Hannes Borst und Daniel Serejo (2) erzielten die Tore für die Mannschaft von Trainer Benjamin Bilger.

TSV-Trainer Daniel Goss musste am Sauerbach auf seinen wohl bekanntesten Spieler Tobias Weis verzichten. Sandro Villani dagegen stand in der Startformation. Der Italiener trug in seiner Karriere unter anderem das Trikot des VfR Aalen und gehört in Weilimdorf zu den absoluten Leistungsträgern. Beide Mannschaften gingen sehr druckvoll in die Partie. Die TSG hätte nach einem Fehlpass von TSV-Schlussmann Dominik Ferdek die Führung erzielen können. Es blieb aber beim 0:0.

Horlacher verletzt raus

Nach elf Minuten dann ein grobes Foulspiel von Andreas Simic an Kai Horlacher. Der TSGler musste daraufhin das Spielfeld verlassen. Für ihn kam David Weisensee in die Partie. Schiedsrichter Roman Reck beließ es bei einer gelben Karte Simic. Kurz darauf die 1:0-Führung für die Gastgeber. Julian Köhnlein wurde schön freigespielt. Der Mittelfeldmann zog in den Strafraum der Weilimdorfer ein, behielt die Übersicht und spielte mit einem Querpass Hannes Borst frei. Dieser konnte unbedrängt zur verdienten Führung einschieben. Die erste richtige Torchance der Gäste resultierte aus einem Abschlag von Manuel Landgraf. Sandor Villani vergab. Auf der Gegenseite waren es Oliver Rieger und Julian Köhnlein, die für Furore sorgten. Ferdek konnte den Ball gerade noch von der Linie kratzen. Noch vor der Halbzeit sah Carmine Pescione wegen mehrmaligen Meckerns die gelb-rote Karte. Zum Wideranpfiff des zweiten Durchgangs ersetzte Jonas Christlieb Kapitän Philipp Leister in der Innenverteidigung. Die TSG war weiterhin dominant. Weilimdorf blieb auch in Unterzahl gefährlich. In der 63. Minute das 2:0 für die Weilermer. Roman Riedel wurde herrlich in Szene gesetzt. Den Schuss des Außenverteidigers konnte der TSV-Keeper nur abklatschen. Daniel Serejo stand genau richtig und schob den Ball ins Tor. Die letzten 15 Minuten der Partie wurden nochmals hektisch. Es schien so, als ob die TSG zu diesem Zeitpunkt alles im Griff hatte. Doch der Schein wurde in der 75. Minute getrübt.

Baierle verkürzt

Daniel Baierle gelang mit seinem zweiten Saisontreffer der 1:2-Anschlusstreffer für die Mannen von Daniel Goss. Die Gäste witterten nochmals Morgenluft. Daniel Serejo setzte mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag einen Schlussstrich unter die Partie. Der eingewechselte Jeton Avduli spielte den Brasilianer schön frei, sodass dieser den Ball nur noch über die Linie schieben musste.