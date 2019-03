Fußball-Kreisliga: Schwere Auswärtsaufgaben im Fernduell

Aalen – Zwei Spieltage sind seit der Winterpause vergangen, die Mannschaften in der Fußball-Kreisliga B stehen somit wieder voll im Saft. In der B IV gab es zuletzt einen Machtwechsel an der Tabellenspitze, während Fachsenfeld/Dewangen in der B III weiterhin einen hauchdünnen Vorsprung gegenüber Rosenberg aufrecht erhalten hat.

Kreisliga B III: Vier Runden im Fernduell verbleiben noch, ehe am Ostermontag das wohl alles entscheidende Topspiel zwischen Fachsenfeld/Dewangen (1./35 Punkte) und Rosenberg (2./34) auf dem Programm steht. Die SGM konnte ihr erstes Aufeinandertreffen mit dem TSV Hüttlingen II (7./21) zwar souverän mit 4:1 für sich entscheiden, doch beim Rückspiel sind die Karten selbstverständlich neu gemischt.

Um ihrerseits den zehnten Sieg in Serie einfahren zu können, wird auch Rosenberg ein dickes Brett bohren müssen: Für Eggenrot (3./24) wäre ein Erfolg gegen den Zweiten die wohl letzte Gelegenheit, um noch einmal im Aufstiegskampf mitzumischen. Denn das Spitzenduo hat sich aktuell mit zehn Punkten Abstand vom Rest des Feldes distanziert, doch Eggenrot hat ebenso wie auch die Union Wasseralfingen II (5./21) erst ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenten und könnte im besten Fall zurück in Schlagdistanz gelangen.

Die Union muss allerdings zunächst im Verfolgerduell gegen Schrezheim (4./23) bestehen, Jagstzell will seine Ausgangslage mithilfe eines Pflichtsieges gegen den Vorletzten SSV Aalen II (12./8) verbessern. Zeitgleich stehen sich die beiden Tabellennachbarn Dalkingen (9./18) und Rindelbach/Neunheim (10./13) gegenüber, der Wört II (11./10) empfängt Ellwangen II (13./4). Spielfrei aussetzen muss hingegen Neuler II (6./21).

Kreisliga B IV: Riesbürg (2./34) musste den Platz an der Sonne abtreten. Dort thront nun Unterschneidheim (1./35), das durch seinen 3:0-Pflichtsieg über Kirchheim II der große Gewinner des jüngsten Spieltags war. Das Spitzenspiel zwischen Ohmenheim (6./29) und dem SCU besitzt somit wegweisenden Charakter. Ebenso wie die Riesbürger, die vor heimischer Kulisse gegen den SV Lippach (10./18) einen weiteren Ausrutscher unbedingt vermeiden will, gilt es auch für den Kösinger SC (3./31) die zuletzt erlittene Niederlage vergessen zu machen. Mit 1:5 war der KSC in Röhlingen unter die Räder geraten und sollte nun beim Schlusslicht Kirchheim/Trochtelfingen II (14./4) in die Erfolgsspur zurückkehren, um seine Position wieder zu festigen. Spannende Verfolgerduelle haben auch Zöbingen und der SV DJK Nordhausen-Zipplingen, die jüngst mit einem spektakulären 3:3 die Punkte teilten, vor der Brust. Beim Nachbarschaftsduell steht Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (9./21) unter Zugzwang, denn bei einer weiteren Niederlage droht das Abrutschen in den Tabellenkeller. Parallel empfängt Zöbingen mit dem FC Röhlingen (7./25) die Mannschaft der Stunde. Die Heimsiege gegen die Topteams Unterschneidheim (1:0) und Kösingen (5:1) haben gezeigt, dass im Aufstiegsrennen nun auch wieder mit dem FCR zu rechnen ist. Lediglich Außenseiterchancen besitzt Elchingen (8./23), das bei Lauchheim II (13./6) aber auch eine vergleichsweise niedrige Hürde zu überspringen hat. Derweil wird Waldhausen II (11./16) die Leistung von Riesbürg bestätigen wollen, um das kleine Derby bei Unterkochen II (12./14) für sich zu entscheiden.

Kreisliga B V: Härtsfeld (6./19) hat wieder Boden gut gemacht. Der Abstand zur Tabellenspitze beträgt zehn Zähler. Während sich der FCH deshalb gegen Herbrechtingen (10./10) keinen Ausrutscher leisten will, unternimmt den Versuch, Klassenprimus Bissingen (1./29) zu Fall zu bringen.