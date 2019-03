Fußball-Kreisliga B: Spitzenduo zieht einsam seine Kreise

In der Fußball-Kreisliga B setzt sich das spannende Rennen um die Spitzenplätze fort. Während sich in der B III längst ein Fernduell zwischen Fachsenfeld/Dewangen und Rosenberg entwickelt hat, wird es besonders in der B IV mit den zahlreichen Wechseln an der Führungsposition in keinster Weise langweilig.

Kreisliga B III: Bislang haben sich Fachsenfeld/Dewangen (1./38 Punkte) und Rosenberg (2./37) in der laufenden Rückrunde völlig schadlos gehalten. Dass beide Meisterschaftsfavoriten aber keinesfalls Übermannschaften sind, stellten die SF Eggenrot (4./24) mit ihrer couragierten Leistung am vergangenen Wochenende unter Beweis. Besonders bitter jedoch: Da Rosenberg in der Schlussminute der 2:1-Siegtreffer gelang, ist der Zweikampf an der Spitze endgültig perfekt. Für die Eggenroter, die nun beim SSV Aalen II (12./8) antreten müssen, sind die Aufstiegschancen ebenso auf ein Minimum zusammengeschrumpft wie auch für Schrezheim (3./26). Der Tabellendritte hat Neuler II (7./21) zu Gast. Deutlich spannender gestaltet sich das Fernduell um die Spitze: Fachsenfeld/Dewangen will seinen 2:1-Hinspielerfolg gegen Verfolger SV Jagstzell (5./23) wiederholen, Rosenberg hingegen möchte im Duell mit der Union Wasseralfingen II (6./21) eine weitere Zitterpartie um jeden Preis vermeiden. Für die Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld geht es hingegen schon frühzeitig nur noch um die „Goldene Ananas“. Hüttlingen II (8./21) will hierbei seiner Favoritenrolle beim FC Ellwangen II (13./7) gerecht werden, Wört II (11./10) will durch einen Erfolg im direkten Aufeinandertreffen zu Rindelbach/Neunheim (10./14) aufschließen.

Kreisliga B IV: Im Wochenrhythmus wechseln sich Riesbürg (1./37) und Unterschneidheim (2./36) derzeit an der Tabellenspitze ab. Diesen Sonntag erwartet die SG beim SV Elchingen (8./26) die vergleichsweise schwierigere Aufgabe. Unterschneidheim hat einen Heimsieg über den Vorletzten Lauchheim II (13./6) fest eingeplant. Da das Spitzenduo zuletzt keinesfalls fehlerfrei agierte, haben sich die Verfolger herangepirscht. Allen voran der Kösinger SC (3./34), der in den vergangenen zehn Partien nur eine Niederlage hinnehmen musste. Das bevorstehende Spitzenspiel Ohmenheim (6./30) besitzt nicht nur aufgrund der tabellarischen Situation besondere Bedeutung, zugleich würde sich der KSC nur allzu gerne für die 0:2-Niederlage aus den ersten Aufeinandertreffen revanchieren. Die mit 52 Toren aus 16 Partien schlagkräftigste Offensive stellt Nordhausen-Zipplingen (4./32). Die steht bei Waldhausen II (12./16) vor einer vermeintlich niedrigen Hürde, an der allerdings erst vor zwei Wochen Riesbürg gescheitert war. Stets für eine Überraschung gut ist auch Zöbingen (5./34), gegen die beiden Konkurrenten aus Nordhausen und Röhlingen waren die Schwarz-Weißen zuletzt aber jeweils nicht über ein Remis hinaus gekommen. Nach drei Heimspielen in Folge führt den FSV seine Auswärtsfahrt zu Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (9./21). Derweil will Röhlingen (7./26) vor heimischer Kulisse gegen Kirchheim/Trochtelfingen II (14./4) eine neue Siegesserie starten, um den Kontakt zur Spitze zu wahren. Nicht zuletzt begegnen sich mit Lippach (10./18) und Unterkochen II (11./17) zwei Nachbarn aus dem Niemandsland der Tabelle.

Kreisliga B V: Mit jeweils zwei Siegen nach der Winterpause hervorragend aus den Startlöchern gekommen, haben sich Auernheim/Neresheim (5./24) sowie Härtsfeld (6./22) im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Ein Sieg des FCH beim punktlosen Schlusslicht Oggenhausen (12./0) sollte lediglich Formsache sein. Ebenfalls als Favorit reist die SGM nach Herbrechtingen.