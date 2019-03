Fußball-Kreisliga A: Tannhausen verkürzt auf fünf Punkte

Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A muss zu Hause mit einem 0:0 leben. Ebnat feiert in Rainau einen Punktgewinn. Der VfB aus Ellenberg verliert.

Kreisliga A I: Waldstetten II - Essingen II ausgefallen.

Hohenstadt/Untergröningen - Großdeinbach 1:1. Tore: keine Angabe.Die SGM erkämfte sich gegen den Tabellenführer der Kreisliga A I ein Unentschieden.

Kreisliga A II: Union Wasseralfingen – Westhausen 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 beide Eisele J. (35., 45.+1), 3:0 Sergi (46.). Bes. Vorkm.: Fabian Eichele (Union) hält FE von Toni Holzner (48.) In einem taktisch geprägten Spiel war die Union, die effektivere Mannschaft und gewann verdient.

Stödtlen - Dorfmerkingen II 4:1 (0:0). Tore: 0:1 Hirschmann Ch. (1.), 1:1, 3:1 beide Steinhoff (78., 84.), 2:1 Raab M. (81., FE), 4:1 Salinger (89.). Bes. Vorkm.: Gelb-Rot Baumann (SFD, 75.). Stödtlen verschlief die Anfangsphase und bekam mit der ersten Chance der Gäste den Gegentreffer. Bis zur Halbzeitpause hätte die Heimelf zumindest den Ausgleichstreffer erzielen müssen. Nach der Pause erhöhte Stödtlen den Druck und erzielte in Überzahl die überfälligen Tore zum verdienten Heimsieg.

Ellenberg – Tannhausen 2:4 (2:2). Tore: 0:1, 0:2, 2:3 alle Lechner M. (2., 15., 60.), 1:2 Knecht F. (27.), 2:2 Hieber B. (37.), 2:4 Wille F. (65.). Die Gäste aus Tannhausen waren eiskalt, machten aus ihren ersten zwei Chancen zwei Tore. Ellenberg zeigte Moral, kam zum 2:2 und hatte sogar die Riesenchance zum 3:2 auf dem Fuß. In der Schlussphase war die Gastmannschaft dann das glücklichere Team und konnte die Partie doch noch für sich entscheiden. Res.: ausgefallen.

Schwabsberg-Buch – Ebnat 0:0. Das Spiel war so schlecht wie das Wetter. Die DJK spielte die gesamte Spielzeit nur in der Hälfte der Gäste, konnte sich zahlreiche Torchancen erarbeiten aber keine davon in ein Tor ummünzen. Zum Spiel hätte noch gepasst, dass die Gäste ihren einzigen Torschuss in der 90.+2 Minute verwandelt hätten. Diese Torchance konnte aber abgewehrt werden.

Adelmannsfelden - Eigenzell 0:0. Bei schwierigen Wetter- und Platzbedingungen hatte die Heimelf etwas mehr vom Spiel. Die Gäste waren aber mit ihren Standards immer wieder gefährlich. Res.: abgesagt.

Hüttlingen - Abtsgmünd 4:2 (3:2). Tore: 0:1 S. Frank (2.), 1:1 F. Winter (21.), 2:1 J. Hahn (41.), 3:1 J. Baumgärtner (42.), 3:2 V. Artamonov (45.), 4:2 M. Freimuth (63.). Bereits nach zwei Minuten konnten die Gäste aus Abtsgmünd aufgrund einer Nachlässigkeit in der Hüttlinger Abwehr in Führung gehen. Vom Gegentreffer wachgerüttelt kam Hüttlingen besser ins Spiel und konnte das Spiel drehen. Mit dem Pausenpfiff kam Abtsgmünd zum 2:3. In der zweiten Hälfte verflachte die Partie, Hüttlingen nutzte jedoch eine Chance in der 63. Minute zum 4:2 und konnte die Zwei-Tore-Führung über die Zeit bringen.

Pfahlheim – Kerkingen 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Graf (10.), 0:2 Leib A. (37.), 1:2 Köppel J. (75.). In der ersten Halbzeit erzielte der Gast durch einen Konter die Führung, die sie in der 37. Minute durch einen Freistoß ausbauten. Pfahlheim vergab mehrere Chancen und einen Foulelfmeter. Kurz nach der Halbzeit hatte Kerkingen die Chance auf das 3:0, vergab aber. Pfahlheim drängte auf den Anschlusstreffer, der dann in auch fiel. Die Gäste beschränkten sich aufs Kontern. Die Heimelf versuchte alles, letztlich blieb es aber beim 1:2.

Bopfingen – Schloßberg 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Brunner R. (65.), 1:1 Meier (72.). Der TVB diktierte das Spiel und hatte mehr Ballbesitz. Es mangelte an der Chancenverwertung. Dem TVB fehlte die Cleverness. Die Gäste erzielten mit der einzigen Torchance das goldene Tor.

Kreisliga A III: Niederstotzingen - Königsbr./Oberkochen 0:1 (0:1). Tor: Peter Mager (42.). Gegen Schlusslicht Niederstotzingen gewann die SGM knapp.