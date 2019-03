Fußball-Kreisliga A: Kellerteams hoffen auf Licht am Ende des Tunnels

An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A befindet sich Klassenprimus Schwabsberg-Buch auf bestem Wege, seine Vormachtstellung weiter zu festigen. Deutlich spannender geht es derzeit im Abstiegskampf zu, selbst die Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld dürfen sich keinesfalls in Sicherheit wiegen. Besonders unter Druck steht Schlusslicht Ellenberg.

Kreisliga A I: Die Formkurve der SGM Hohenstadt/Untergröningen (13./18 Punkte) zeigt weiterhin steil nach oben, verdienter Lohn war jüngst der Sprung auf den ersten Nichtabstiegsrang. Bei einem Heimerfolg gegen den TSV Böbingen (7./26) winkt dem Neuling ein weiterer Sprung um zwei Tabellenplätze nach oben. Essingen II (14./17) hingegen musste zuletzt einen Dämpfer hinnehmen. Einen Dreier beim Schlusslicht Stern Mögglingen (16./12) zu entführen, ist daher nun Pflicht.

Kreisliga A II: Die Zahlen sind erschreckend. Fünf Spiele nacheinander konnte der VfB Ellenberg (17./13) zuletzt nicht gewinnen, kassierte zuletzt sieben Mal nacheinander jeweils mindestens zwei Gegentore und wartet somit auch im Jahr 2019 weiter auf die Trendwende. Bereits seit November trägt die Mannschaft von Trainer Armin Knecht die „Rote Laterne“ mit sich und entsprechend wächst von Woche zu Woche der Druck. Die Talfahrt gilt es nun schleunigst zu stoppen, denn noch liegt das rettende Ufer in Sichtweite. Das bevorstehende Heimspiel besitzt für das Schlusslicht bereits Endspielcharakter: Gegner TSV Westhausen (13./17) markiert derzeit das obere Ende der Gefahrenzone und hat nach drei Niederlagen in Serie ebenfalls keine Punkte zu verschenken. Auch die TSG Abtsgmünd (12./23) darf sich ihrer Sache keinesfalls zu sicher sein und sollte, um in gesicherten Gefilden zu verbleiben, beim vom ligaweit besten Torjäger Angelo Colletti (18 Saisontore) angeführten TV Bopfingen (9./27) dringend nachlegen. Nicht minder unter Zugzwang steht der Vorletzte FC Schloßberg (16./15) in seinem Gastspiel beim SV DJK Stödtlen (11./26). Ein besonderes Duell unter prekären Vorzeichen erwartet den SV Ebnat (15./16) beim Mitabsteiger SSV Aalen (10./26). Die beiden letztjährigen Bezirksligisten können mit dem bisherigen Saisonverlauf in keinster Weise zufrieden sein. Ebnat muss nach sieben sieglosen Partien mehr denn je darum kämpfen, nicht in die B-Klasse durchgereicht zu werden. Nicht viel besser ergeht es dem amtierenden Vizemeister TSV Adelmannsfelden (14./16), der auf dem Relegationsplatz fest sitzt und nun eine äußerst knifflige Aufgabe vor der Brust hat. Mit dem VfB Tannhausen (2./38) gibt ein Aufstiegsaspirant seine Visitenkarte ab, der es zuletzt allerdings verpasste, dem Top-Team der Liga noch weiter auf die Pelle zu rücken.

Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit rettete die DJK-SG Schwabsberg-Buch (1./43) ein 1:1-Remis in Tannhausen und damit auch das hart erkämpfte Fünf-Punkte-Polster an der Spitze. Nach zwei Punkteteilungen erwartet den Klassenprimus nun das nächste wegweisende Spitzenspiel, verbunden mit der Chance, die eigene Vormachtstellung weiter auszubauen. Auf dem Papier befinden sich die Rainauer in der Favoritenrolle, wenn die Sportfreunde Dorfmerkingen II (3./35) anreisen.

Der Verfolger jedoch musste seit dem 0:2 im Hinspiel nur eine weitere Niederlage hinnehmen und hat sich mit dem 5:0-Erfolg gegen Ellenberg bereits für das Duell mit dem Spitzenreiter warm geschossen. Als Mutmacher dürfte der Verbandsliga-Reserve auch jener 5:1-Kantersieg denen, der in der vergangenen Saison in Schwabsberg gelang – zu diesem Zeitpunkt allerdings befand sich die DJK-SG selbst noch im Kampf um den Klassenerhalt. Aufstiegshoffnungen hegt weiterhin auch der TSV Hüttlingen (4./35), der am vergangenen Wochenende zum Zuschauen verdammt war, und nun vor fremder Kulisse dem SV Pfahlheim (7./30) gegenüber steht. Im direkten Aufeinandertreffen kämpfen derweil die SGM Union Wasseralfingen (6./32) und der SV Kerkingen (5./35) um den Anschluss zu den Aufstiegsrennen

Ein weiteres Abrutschen in der Tabelle droht hingegen der spielfreien DJK SV Eigenzell (8./29), seit nunmehr neun Ligaspielen sieglos.

Kreisliga A III: Nachdem der steile Aufwärtstrend mit einer 0:3-Pleite gegen den Fünften aus Fleinheim abrupt zu Ende ging, gilt es für die SGM Königsbronn/Oberkochen (8./26) vor fremder Kulisse bei der TSG Schnaitheim II (11./19) wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.