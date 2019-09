Fußball-Kreisliga A: Das Maß aller Dinge und ein lauerndes Tannhausen

Die ersten vier Spieltage in der Fußball-Kreisliga A sind absolviert. Ein Trio hat einen perfekten Start hingelegt, manch andere Teams hingegen sind gar nicht richtig angekommen in der noch jungen Saison.

Kreisliga A II: Der SSV Aalen (1./12 Punkte) und der TSV Hüttlingen (2./12) bleiben weiterhin das Maß aller Dinge. Nach jeweils vier Siegen aus vier Spielen stellt sich die ganze Liga deshalb nur eine Frage: Welcher der beiden Super-Starter lässt zuerst Federn und vor allem gegen wen? Die Möglichkeit, den Spielverderber zu spielen, bietet sich am Sonntag einerseits der DJK SV Eigenzell (14./3). Mit drei Unentschieden in die neue Runde gestartet, mussten sich die Eigenzeller beim 1:3 in Wört zuletzt erstmals geschlagen geben, könnten sich nun aber mit einem Überraschungserfolg gegen Aalen selbst aus dem Tief herausziehen. In der vergangenen Saison gelang es der DJK immerhin, dem SSV in beiden Duellen ein Remis abzuringen. Durchaus Chancen ausrechnen darf sich auch der TV Bopfingen (5./7) für sein Gastspiel in Hüttlingen. Immerhin hat der TVB unter der Woche bereits den VfB Tannhausen mit einem 4:1-Sieg aus dem Pokalwettbewerb herausgekegelt. Richtig gelesen, gemeint ist genau jener VfB Tannhausen (3./9), der in der Liga ebenso wie die beiden Tabellenführenden noch auf eine weiße Weste blicken kann, zwischendurch aber einmal spielfrei aussetzen musste. Nach den verblüffend deutlichen 9:1- und 7:0-Kantersiegen über Kerkingen und Ellwangen tauchte der VfB beim Pokalaus in eine vollkommen entgegengesetzte Gefühlswelt ein. Die Torfabrik der A II, aus der Marius Lechner und Moritz Lingel mit jeweils vier Treffern herausragen, soll im bevorstehenden Heimspiel gegen den SV DJK Stödtlen (10./5) wieder auf Hochtouren anlaufen. Gelingt dies, so könnte Tannhausen dem ersten Stimmungsdämpfer zum Trotz weiterhin Druck auf Aalen und Hüttlingen ausüben.

Neben Stödtlen und Bopfingen ist auch der TSG Abtsgmünd (7./6) am Mittwoch der Einzug ins Achtelfinale des Bezirkspokals geglückt. Der Ligaalltag führt die Kochertäler nun zu den Sportfreunden Rosenberg (16./0), die dringend die Trendwende herbeisehnen. Der Aufsteiger ließ zuletzt allerdings Verbesserungen erkennen, so musste man sich Bopfingen und Dorfmerkingen II jeweils nur hauchdünn mit 1:2 geschlagen geben. Darauf, dass nach vier vergeblichen Anläufen endlich der Knoten platzt, darauf hoffen auch der SC Unterschneidheim (15./0) und der SV Kerkingen (17./0). Diese beiden Teams liefern sich am Sonntag ein echtes Krisenduell, in dem zumindest einer der beiden Glücklosen seine bisherige Pechsträhne vorerst hinter sich lassen kann. Um Wiedergutmachung bemüht ist auch der FC Ellwangen (12./4). Sieben Tage, nachdem man im heimischem Stadion von Tannhausen demontiert wurde, muss der Bezirksliga-Absteiger bei der SGM Union Wasseralfingen (6./6) antreten. Alles andere als eine einfache Aufgabe, denn die Hausherren werden nach ihren jüngsten beiden Siegen mit breiter Brust auflaufen. Neues Selbstvertrauen tankte auch der SV Wört (13./3) mit dem 3:1-Sieg über Eigenzell. Trotzdem ist es für die Blau-Weißen noch ein weiter Weg, um den zuvor erlittenen Fehlstart mit drei Niederlagen vergessen zu machen. Ein Auswärtserfolg beim SV Pfahlheim (9./5) wäre von Nöten, um möglichst rasch ins gesicherte Mittelfeld vorzupirschen. Ebenso kämpfen der TSV Adelmannsfelden (11./5) und der TSV Westhausen (4./7) im direkten Duell um den Anschluss nach oben. In der vergangenen Saison hatte Westhausen beide Male das bessere Ende für sich, umso mehr sinnt Adelmannsfelden auf die Revanche. In der Tabellen an Boden verlieren werden derweil die Sportfreunde Dorfmerkingen II (8./6), die spielfrei aussetzen müssen.

Kreisliga A III: Gleich zwei Dämpfer innerhalb von nur vier Tagen setzte es für die SGM Königsbronn/Oberkochen (8./4) in dieser Woche. Zunächst musste die Truppe von Trainer Jens Christ beim 1:2 in Söhnstetten ihre erste Saisonniederlage einstecken. Am Mittwoch dann war im Bezirkspokal Endstation, Bezirksligist TSG Nattheim war angesichts der 1:5-Schlappe einfach eine Nummer zu groß. An Motivation sollte es der SGM demnach nicht mangeln, um vor heimischer Kulisse gegen den gut gestarteten Aufsteiger SV Bissingen (4./6) wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.