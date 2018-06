Fußball fürs Kinderherz

Jo Eller ist im Ost-albkreis ein bekanntes Gesicht. Seit fast sechs Jahren ist er als Vorsitzender mit seinem Verein „Kinder von der Straße“ unterwegs und hat bislang Tausenden Jugendlichen mit seinen Fußballtagen große Freude bereitet. Mittlerweile hat er sein Netzwerk auf die gesamte Bundesrepublik ausgeweitet. 40 Trainer, viele von ihnen Ex-Bundesligaprofis und Bundesliganachwuchstrainer, helfen dabei mit, dass Kinder eben nicht mehr so häufig auf der Straße sind.

Vom Platz gezerrt

Der 45-Jährige, selbst in der Ellwanger Marienpflege aufgewachsen und eines von acht Geschwistern, ist eine Frohnatur, kein Satz von ihm endet ohne Lachen, oder zumindest mit breitem Grinsen. Da er dem Fußball schon seit Kindertagen verbunden war (Eller: „Schwester Irmgard musste mich abends immer vom Sportplatz holen.“) , hat er durch seine Kontakte zu den örtlichen Schulen in Oberkochen und Umgebung, wo er noch heute zuhause ist, Fußball-AG´s ins Leben gerufen. „Wir haben uns Gedanken gemacht und wollten die Kinder in erster Linie von der Straße haben“, erinnert er sich.

Die Resonanz war schnell so groß, dass sich weitere Schulen anschlossen, schnell waren es fünf Mittage in der Woche, in denen er Kindern und Jugendlichen die Grundlagen des Fußballspielens näher brachte. „Mit der Zeit reifte die Idee in mir, Fußballtage anzubieten. Dazu musste ich einen Verein gründen, alleine schon wegen der Verbuchung von Spenden“, sagt Eller. Die Idee zu seinen Fußballtagen, die er schon lange im Kopf hatte, reifte im Jahr 2007 immer konkreter. Unterstützt wurde und wird Jo Eller von seinem Bruder Joachim (49), seiner Frau (und heute auch von seinen fünf Kindern) sowie dem Fußball-Abteilungsleiter des SV Waldhausen, Harald Drabek, der mit seiner Versicherung zugleich Ellers erster Sponsor gewesen ist. Jörg Mangold sprang ebenfalls finanziell auf den soeben startenden Zug auf. „Die beiden haben maßgeblich dafür gesorgt, dass wir finanziell einen Anfang schaffen konnten“, erinnert sich Eller. Beide sind seinem Verein, der im Jahr 2008 schließlich gegründet wurde, noch heute treu. Von den ersten Euros wurden zunächst Bälle und Trikots gekauft. Noch heute bekommen die teilnehmenden Kinder immer einen Ball vom Verein geschenkt. Weitere Spenden gehen an Kinder, die sich die Ausrichtung nicht selbst leisten können. „Wenn wir auf den Tagen dabei sind, sehen wir schon, wenn die Kinder kaputte Schuhe haben. Teilweise sagen uns auch Lehrer vorher Bescheid“, sagt Eller.

Die anfängliche Idee hat sich etabliert. Der „Geo-Data-Cup“ der Ellwanger Marienpflege ist ein Baby dessen. Außerdem haben die teilnehmenden Kinder die Möglichkeit, an Leistungsvergleichen teilzunehmen, bei denen sie gegen den Nachwuchs von Fußball-Erst- und Zweitligisten antreten dürfen. Eller und seine Mitstreiter achten stets darauf, dass auf einen Trainer nicht mehr als 15 Kinder kommen. „Uns ist es wichtig, dass wir höchste Qualität anbieten können. Das hat uns dahin gebracht, wo wir mittlerweile voller Stolz sind“, sagt Eller.

Anfangs hat es ein wenig gedauert, bis sich die Fußballtage entwickelt haben. Laut Eller sei der Durchbruch im Jahr 2011 in Langenargen (Bodensee) gewesen. Von da an stieg die Häufigkeit der Angebote und „je mehr Sponsoren dazu kamen, desto mehr Fußballtage konnten wir natürlich anbieten.“ 2012 bot der Verein dann schon 30 Fußballtage an, 2013 waren es 100, im Jahr 2014 werden es wieder so viele, mehr sei aber auch derzeit logistisch gar nicht möglich. Laut Eller finden knapp zehn Prozent der Angebote im Ostalbkreis und Umgebung statt, 90 Prozent im Rest der Republik. Bis zur Insel Rügen hinauf haben es Eller und Co. bereits geschafft, wie er schmunzelnd berichtet, im Süden bis ins Nachbarland Österreich. 100 000 Kilometer fährt er pro Jahr, sagt Eller. Zwischen Weihnachten und Neujahr kommt er etwas zur Ruhe, dann aber geht es sofort weiter für den Verein.

Ein Höhepunkt sei der Besuch beim Deutschen Bundestag in Berlin in diesem Sommer gewesen. Eller schrieb einfach eine Mail an den Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Lammert und hat sich mit den „Kindern von der Straße“ angekündigt.

Kontakt zu Merkel

Es hat geklappt. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel war zwar nicht selbst vor Ort, ließ ihn und den Verein aber grüßen und schenkte ein paar warme Worte. Daraus wird ersichtlich: die Fußballtage sind ein Fulltime-Job für die ganze Familie, wie Eller sagt. „Das ist mittlerweile unser Leben.“

Die Fußballtage bietet er im Ehrenamt an. Die renommierten Fußballtrainer bekommen Geld, „die haben ja auch die Arbeit“, so der 45-Jährige. Für die Kinder ist das Angebot kostenlos. Aufgrund dieser Verteilung seien manche Tage finanziell unterdeckelt, wie er sagt.

Zu seiner Motivation sagt Eller: „Es gibt doch nichts Schöneres als ein Kinderlachen. Das ist mir mehr Wert als zwei Millionen Euro auf dem Konto.“ Mit glänzenden Augen erzählt er, wie ihn die Kinder manchmal umarmen und sagen, dass er wiederkommen soll. Und er kommt wieder, immer wieder, solange es gesundheitlich klappt, verspricht er.

Der „Ulla-Haußmann-Preis“, ausgeschrieben vom Verein „Kinder von der Straße“, wird am Donnerstagabend um 18 Uhr im Festsaal des Kinderdorfs Marienpflege in Ellwangen (Dalkinger Straße 2) überreicht. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert und richtet sich an Personen, die sich in besonderem Maße für sozial schwache Personen einsetzen. Weitere Informationen gibt es unter www.kindervonderstrasse.de